Em experiência única em Minas Gerais, a Temporada de Teatro está de volta

O projeto é uma parceria da Preqaria Cia de Teatro com a Cimento Nacional

Está de volta no dia 18 de setembro, a Temporada de Teatro de Sete Lagoas. Em sua oitava edição, a Temporada promete muitas novidades e uma programação de arrepiar.

Mais de 40 mil expectadores tiveram a oportunidade de apreciar espetáculos das mais variadas linguagens. “A Temporada vem, ao longo desses anos, promovendo um senso de união, de coletividade, com um olhar qualificado para a nossa realidade. São valores necessários para melhorarmos nossa cidade, estado e país. Acredito que a Temporada de Teatro de Sete Lagoas é algo para ficar na memória”, afirma João Valadares, produtor geral do projeto.

E para abrir com chave de ouro, no próximo sábado dia 18 de setembro, às 20h, Denise Fraga está de volta. “Pra começar que a PreQaria não é precária né, eles são incríveis. Virou uma noite inesquecível. É linda essa iniciativa, o que vocês têm aqui em Sete Lagoas. É precioso. Tem que espalhar esta iniciativa”, essas foram as falas da grande atriz Denise Fraga após o sucesso que foi sua apresentação em 2018, com o espetáculo “A Visita da Velha Senhora”, que levou mais de 800 pessoas em uma terça-feira à noite no anfiteatro do Casarão, em Sete Lagoas. Agora Denise volta com seu novo espetáculo, “Galileu e Eu – A Arte da Dúvida”.

A peça narra parte da biografia do cientista italiano Galileu Galilei, que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol, mas foi obrigado a negar publicamente a sua descoberta para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição. Sua atitude, considerada covarde por muitos, permitiu porém, que o cientista terminasse seu famoso livro I DISCORSI, uma obra que revolucionou a ciência.

Em sua dramaturgia, Bertolt Brecht não apresenta o astrônomo como herói, mas como um homem comum que gosta de comer bem, aspira à riqueza e salva a pele por medo. Não há idealização, como ocorre no modelo do herói trágico da literatura clássica. Brecht, assim, obriga o espectador a pôr em dúvida se é justo que um cientista tenha de abrir mão de seus ideais para deixar seu legado à humanidade. A ciência, portanto, não seria autônoma, sendo regida por estatutos sociais, religiosos ou políticos.

A Vida de Galileu é considerada a obra-prima e o testamento filosófico de Brecht. “Infeliz a terra que precisa de heróis.” A famosa frase deste texto sintetiza os temas mais frequentes de sua obra: o problema do herói, sua discutível utilidade e o uso da razão como instrumento de luta contra a barbárie.

Brecht se identificava com Galileu. Quem de nós, de alguma forma, não? Quem de nós não teve que negar o óbvio para seguir adiante? A quantos absurdos costumamos nos submeter com cara de paisagem? E o que fazer para, nesta areia movediça, achar brechas para pequenas revoluções que nos mantenham minimamente em dia com os nossos ideais?

A atriz Denise Fraga viveu Galileu Galilei na premiada montagem homônima, sob direção de Cibele Forjaz, nos anos de 2015 e 2016. Agora, ela retorna à obra de Bertolt Brecht para dar conta, sozinha, da dimensão desse texto, um dos mais reconhecidos da dramaturgia do século XX, e criar novas pontes com o tempo presente. Um elogio ao conhecimento e ao valor da ciência, o ato de pensar e o saber reconhecidos como um dos maiores prazeres humanos, imprescindíveis para a construção da verdade e evolução da sociedade.

A idealização, criação e realização são de Denise Fraga, José Maria e Luiz Villaça. O espetáculo tem a duração de 55 minutos e a classificação é de 12 anos.

Este ano, ainda com o quadro global da crise Covid-19 , a 8ª Temporada de Teatro, terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Preqaria Cia de Teatro, mantendo a sua proposta totalmente gratuita e acessível e principalmente a qualidade de sempre.

Após o espetáculo, acontece um bate papo super especial, pelo Google Meet, com a atriz Denise Fraga. As pessoas vão poder entrar e comentar sobre o espetáculo. Será imperdível!

A 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas é uma realização da Preqaria Cia. de Teatro, com apresentação do Circuito Cultural Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Cimento Nacional vem sendo um forte e essencial parceiro para todo esse sucesso da Temporada, para que ela consiga alcançar cada vez mais pessoas.

A Temporada também conta com o apoio da CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro.

Serviço:

“Galileu e Eu – A Arte da Dúvida”.

Dia: 18 de setembro, às 20h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

Logo após, bate papo pelo Google Meet. O link será disponibilizado no canal do YouTube, logo após a transmissão do espetáculo.

Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Preqaria Cia de Teatro.

YouTube – PreqariaCiadeTeatro

Instagram – @preqariaciadeteatro

Facebook – /preqariaciadeteatro

Site – www.preqaria.com.br

Ascom PreQaria Cia de Teatro