IVECO planeja lançamento de produtos, serviços e pontos de atendimento com foco total nos clientes

A IVECO atravessa uma das melhores fases no Brasil desde a chegada ao país em 1997. No ano passado, a montadora, com uma nova estrutura na América do Sul comandada por Márcio Querichelli, registrou crescimento de 30% nas vendas em um mercado que teve queda de 11%. Agora, o próximo passo é ampliar a participação da marca no segmento de transportes por meio do desenvolvimento de produtos e serviços e na ampliação da Rede de Concessionárias, com foco total no cliente.

Para o presidente da IVECO na América do Sul, a montadora avança no planejamento para solidificar o bom momento de forma sustentável. “Reforçamos nossa equipe de ponta com mais de 800 novos colaboradores que mantém a marca nesse movimento contínuo para proporcionar ao mercado produtos alinhados com a linha global da IVECO, por exemplo, no desenvolvimento de modelos movidos a combustíveis alternativos. Isso inclui também o pós-venda e, para isso, nosso esforço continua na ampliação da gama de serviços e dos pontos de atendimento em 100% dos estados brasileiros”, afirma Querichelli. Recentemente, a montadora inaugurou concessionárias em João Pessoa (PB) – Grupo Audax, Araguaína (TO) – Grupo Covezi, Vitória da Conquista (BA) – Grupo Gallotti e em Senador Canedo (GO) – Grupo Covezi, e o ponto assistencial em Santa Maria (RS) – Grupo Mattana, totalizando 80 pontos de atendimento de norte a sul do Brasil.

O executivo destaca ainda que no Brasil, com a ‘lição de casa’ feita, a IVECO parte para novos desafios com a consolidação do Natural Power junto de grandes parceiros. “Temos expertise nesse tipo de tecnologia e, agora, chegou a vez de trilharmos esse caminho, irreversível, rumo à sustentabilidade aliada à rentabilidade da operação do cliente. Com orgulho lançamos o novo programa Brasil Natural Power, que vai desenvolver e adaptar nossa expertise global em combustíveis alternativos para os segmentos e condições brasileiras. Seremos a marca com a melhor e mais completa solução nesta área para nossos clientes.”

Outro tema importante em 2021 é o processo de spin-off que colocará a IVECO em um novo rumo a partir do ano que vem. A nova empresa será composta pelas marcas IVECO, IVECO BUS, Iveco Defence Vehicles, Magirus e FPT. “Esse é um passo muito importante para nossa operação na América do Sul, que fortalecerá ainda mais o negócio e, tenho certeza que, junto com nosso time, continuaremos expandindo a participação da marca na região”, conclui Querichelli.

Uma das principais forças da IVECO para ampliar a participação no mercado de transportes é o portfólio completo, de 3,5 a mais de 70 toneladas, que atende demandas do transporte de cargas em setores como o e-commerce e o agronegócio. Os produtos das famílias Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way, produzidos no Complexo Industrial da IVECO em Sete Lagoas (MG), proporcionam baixo custo operacional e rentabilidade para motoristas, caminhoneiros e transportadores. O resultado é crescimento em vendas. No primeiro semestre deste ano, o mercado cresceu 50% e a IVECO se manteve acima crescendo 71%, sendo a marca full-liner que mais cresce no país.

Para Ricardo Barion, diretor Comercial da IVECO, a gama de produtos da marca está alinhada com as necessidades do mercado, mas o trabalho para melhorar o que já está bom é o que move o time. “Alta tecnologia aliada ao baixo custo de operação é nossa receita de sucesso. A estratégia para continuarmos crescendo é a satisfação total do cliente, na venda e no pós-venda. Destaque também para o lançamento do canal de e-commerce de peças da IVECO no Mercado Livre, que trará mais comodidade para o cliente e colocará a marca alinhada à crescente demanda do comércio eletrônico.”

Já no transporte de passageiros, por meio da marca IVECO BUS, a montadora conta com um portfólio completo nos segmentos de vans, micro-ônibus e chassis de motorização dianteira, que atuam nas aplicações como transporte urbano, intermunicipal, fretamento, turismo e escolar. Destaque para o novo Daily Minibus, que carrega a assinatura da premiada linha Daily com robustez, conforto de ônibus e dirigibilidade de automóvel. “Em breve, lançaremos mais um produto que será destaque no mercado pela combinação de durabilidade, conforto, segurança e economia de combustível”, afirma Danilo Fetzner, diretor da IVECO BUS.

Mesmo com um portfólio que atende diferentes aplicações do transporte de carga e de passageiro, a IVECO incrementa o ‘catálogo de soluções’ da marca com mais um lançamento: o Tector Auto-Shift Coletor, que vem de encontro com a demanda de clientes de um mercado importante no país, como o de coleta urbana de resíduos.

“Esse caminhão foi projetado pelo cliente e para o cliente. Foi ouvindo quem trabalha nesse segmento que desenvolvemos, a partir de um produto que já é vencedor, essa nova versão vocacional. Temos agora o único caminhão do mercado nesta configuração, com câmbio automatizado. Aliás, posso dizer que temos a solução mais rentável do segmento”, diz Bernardo Pereira, diretor de Marketing da IVECO para a América do Sul.

O executivo destaca também que, atendendo às normativas PROCONVE 8, a IVECO lançará em janeiro de 2022 o Novo IVECO Daily EURO VI 3,5 toneladas, projeto que mantém todos os ganhos da linha Daily atual, recém-lançada, mas que trará melhorias para entregar ainda mais performance e produtividade ao transportador.

O ano promete ainda o lançamento do novo posicionamento da marca que resume bem o atual estágio da montadora no mercado brasileiro. “Vamos mostrar ao mercado que a IVECO não para, e isso não é só uma estratégia de marketing, é o que nos move nessa nova etapa da marca, é a nossa forma de dizer para o cliente que ele pode esperar de nós empenho total para construirmos uma parceria de sucesso. Vamos, de maneira incansável, trabalhar para que nossos clientes possam atingir seu potencial máximo”, finaliza Pereira.

