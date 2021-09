Prefeitura dá posse aos membros do Conselho da Marca de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã dessa segunda-feira, 13, os membros do Conselho da Marca de Sete Lagoas. Composto por representantes do Poder Público e de entidades privadas, o novo conselho tem por objetivo elevar o nome de Sete Lagoas a partir da identificação de vocações e, assim, potencializar identidades e fortalecer a imagem do município como destino turístico e de negócios.

A marca de Sete Lagoas foi criada pela Lei Municipal Nº 9.104/2020, utilizando o processo de Place Branding (marca de local: termo baseado na ideia de que “cidades e regiões podem ser marcadas”, em que técnicas de marca e outras estratégias de marketing são aplicadas ao “desenvolvimento econômico, político e cultural de cidades, regiões e países”). O processo contou com o apoio do Sebrae, do Grupo UAI de Hotéis e Pousadas, dos poderes públicos (Executivo e Legislativo), ACI e CDL, envolvendo também outras organizações e atores formadores de opinião no município, orientando o movimento denominado VIVA SETE LAGOAS.

O prefeito Duílio de Castro esteve ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz Alves, e juntos assinaram o documento oficial de posse. Em seu pronunciamento, o prefeito Duílio de Castro se mostrou bastante envolvido no que diz respeito à utilização da marca. “Vamos espelhar a marca na água da Lagoa Paulino e quero que vocês, conselheiros, pensem em mais locais para a colocarmos. Vamos passar de uma cidade bonita para uma cidade turística”, comentou o prefeito.

A MARCA SETE LAGOAS fica assim definida como um dos símbolos oficiais do município, junto ao brasão e à bandeira, assegurando sua perpetuação. O conselho tem como meta disseminar o uso adequado da marca pelo maior número de organizações e dos diversos segmentos, consolidando o nome de Sete Lagoas. “Mais uma vez Sete Lagoas sai na frente como uma das únicas cidades do Brasil que possuem um conselho para gerenciar a aplicação correta e oficial da marca, além de promover a divulgação da cidade em nível nacional, atraindo investidores, empresas e fomentando o turismo”, afirmou o secretário Edmundo Diniz.

Componentes do conselho:

Representando a Secretaria Municipal responsável pelo Turismo:

Titular: Claudia Elane de Souza Soares

Suplente: Jakeline França Dutra

Representando a Secretaria Municipal responsável pela Cultura:

Titular: Roselene Alves Teixeira

Suplente: Gislene Inocência Silva Carvalho

Representando a Secretaria Municipal responsável pela Comunicação:

Titular: João Paulo Barbosa Machado dos Santos

Suplente: Rafael Vitor Carvalho

Representando a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas:

Titular: Leonardo Campolina Gomes

Suplente: Edlamar Soares da Silva

Representando a ACI – Associação Comercial e Industrial:

Titular: Arísio Alves França Júnior

Suplente: Alysson Rodrigo Almeida

Representantes UAI Hotéis e Pousadas:

Titular: Gabriel Ferrari Oliveira

Suplente: Thauan Vinicius Corrêa Ferreira

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas