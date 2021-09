Boletim Covid: Sete Lagoas continua com baixa taxa de ocupação de leitos UTI para Covid-19, nesta segunda (13)

Sete Lagoas inicia a terceira semana de setembro somando 23.249 contaminações por Covid com a confirmação de 21 casos: 11 mulheres e dez homens. A cidade tem hoje 138 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 6.722 que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 48.376 testes deram resultado negativo. A cidade segue há duas semanas sem novos óbitos por complicações associadas à Covid, mantendo 607 óbitos, um paciente hospitalizado com resultado positivo, 44 pessoas em isolamento domiciliar e 22.597 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 15 internados hoje, sete estão em UTI e oito em enfermaria. Entre os internados em UTI, são dois de Sete Lagoas, dois de Pequi, um de Caetanópolis, um de Biquinhas e um de Abaeté. Dos internados, seis testaram positivo, dois tiveram resultado negativo e sete aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são três internações, todas em enfermaria. No Hospital Municipal estão hoje sete internados, todos em UTI. No Hospital da Unimed são cinco internações, todas em enfermaria. A UPA segue sem pacientes Covid internados. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, caiu hoje para 20%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, essa taxa também caiu e está em 35%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 1ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas até 45 dias após o parto. Nesta terça-feira, 14, recebe a 2ª dose da Coronavac quem foi vacinado até o dia 20 de agosto. Na quarta-feira, 15, será a vez da 2ª dose da Astrazeneca para vacinados até 15 de junho. E na quinta-feira, 16, a 2ª dose da Astrazeneca será aplicada em quem tomou a 1ª dose até o dia 16 de junho, em todos os casos, de 09h às 16h e nos mesmos locais: Centros de Sau´de Manoa, Sa~o Joa~o, Progresso, Montreal, Va´rzea, Santo Anto^nio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; e ESFs Catarina, CDI I, Itapua~ II, Esperanc¸a, Fazenda Velha, Eldorado, Barreiro e Alvorada. Os documentos necessários são comprovante de 1ª dose – Coronavac ou Astrazeneca, carta~o SUS ou CPF.

A Prefeitura inicia nesta terça-feira, 14, de 09h às 16h, o cronograma de reforço com 3ª dose da vacina contra a Covid-19. O primeiro público contemplado será o de idosos a partir de 90 anos de idade que já tenham completado o prazo de 6 meses da última dose. Os locais de vacinação são a Unifemm – Rua Pedra Grande (drive thru) e a Faculdade Santo Agostinho, entrada pela rua Florença, no bairro Jardim Europa (drive thru). Documentos necessários: Comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Idosos sem condição de ir de carro poderão se vacinar nos pontos de imunização na quarta-feira.

Os idosos a partir de 85 anos se vacinam com a 3ª dose nessa quarta, dia 15, também de 09h às 16h, em três locais: no Sesc – entrada pela rua Prof. Abeylard (a pé); na Faculdade Una – Av. Sec. Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé); e na Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru). Documentos necessários: Comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF.

Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Até esta sexta-feira, 10 de setembro, receberam a 1ª dose 163.503 pessoas (67,6% da população). A 2ª dose foi aplicada em 62.412 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 28,2% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus