Pauta extensa, cirurgias eletivas e Morro São João na pauta dos parlamentares para esta semana; veja a agenda

Esta será mais uma semana de muito trabalho para os vereadores na Câmara Municipal. Além da Reunião Ordinária, que acontece toda terça-feira e terá uma pauta extensa, mais duas Reuniões Especiais, na quarta-feira (15) e quinta-feira (16), vão demandar atenção e manifestação dos agentes políticos.

Na pauta da Reunião Ordinária estão 29 itens entre Projetos de Lei Ordinária (PLO), Projeto de Lei Complementar (PLC) Parecer Contrário, Emendas e Anteprojetos de Lei (APL) com atuação distintas. Um deles é o APL 488/2021 de Ivan Luiz (Patri) que “dispõe sobre a criação da comunidade terapêutica municipal para dependentes de álcool e outras drogas em Sete Lagoas, e dá outras providências”.

Reforçando o compromisso com todos os setores, José de Deus (REP) terá votado o APL 324/2021 que “institui, no âmbito do município de Sete Lagoas, a política de incentivo à agricultura familiar, e dá outras providências”. Na área da saúde, o PLO 316/2021 é de Gilson Liboreiro (SD) e “dispõe sobre a prioridade no atendimento às pessoas em tratamento oncológico nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências”.

Na quarta-feira (15) o assunto, mais uma vez, será cirurgias eletivas, consultas e exames. A saúde tem tido atenção redobrada dos parlamentares. A Reunião Especial foi um pedido conjunto dos vereadores Pr. Alcides (PP) e Janderson Avelar (MDB) e está marcada para às 14h.

No mesmo horário, mas na quinta-feira (16), o Plenário vai receber Reunião Especial para discutir ações relacionadas ao Morro São João, no bairro de mesmo nome. O vereador Rodrigo Braga (PV) é quem requereu e vai presidir a sessão. Todos os eventos serão transmitidos pelos veículos de comunicação da Câmara Municipal.

Ascom/ Câmara Municipal