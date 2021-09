Ação Cívico “Um por Todos e Todos por Um”, é realizada com sucesso pela PM com apoio de parceiros em Sete Lagoas

O 25º Batalhão de Polícia Militar realizou na data de ontem, 12 de setembro, na Rua Pintassilgo, bairro Itapuã, por iniciativa do Sgt Leonardo, comandante do Setor Itapuã e com o apoio de diversos órgãos públicos, entidades e empresas, a Ação Cívico Social “Um Por Todos e Todos Por Um”.

A ação ofertou à população do bairro, das 10 às 13 horas, diversos serviços como cuidados com o cabelo e beleza, realização de exames médicos, doação de mudas e atividades recreativas como contação de histórias e outros, e teve a participação dos parceiros: Corpo de Bombeiros Militar, 4º GAAE, Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Faculdade Atenas, Desenhar, Universidade Federal São João Del Rey, Dias Academy, Universidade do Palete, Epamig, Esquimó, Peruaçu Arqueologia, Instituto Mix, Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Newphoto, Embrapa, Strevanato Group, Instituto Espinhaço, Facsete e Leo Magnata Promoções

O objetivos da Ação Cívico Social foi o de atender demandas dos moradores do Itapoã oferecendo fácil acesso à alguns serviços básicos de saúde, estética, lazer e de conscientização do meio ambiente, além de buscar aproximar a comunidade e Polícia Militar, buscando cumprir a missão institucional de valorizar as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e viver.

Agência Local de Comunicação do 25º BPM