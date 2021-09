Copa Eldorado já tem os primeiros inscritos e início previsto para dezembro

Começou! Depois de quase dois anos de muita expectativa e risco de novo cancelamento, em função da pandemia do novo coronavírus que assola o planeta desde os primeiros meses de 2020, uma reunião realizada na semana passada, selou o retorno da principal competição de futebol amador do interior de Minas Gerais.

As inscrições para os clubes que desejam participar da 29ª Copa eldorado foram abertas nesta semana e houve registro de grande procura por parte dos dirigentes. Só para que se tenha uma ideia, na segunda-feira (13 de setembro), dia da abertura das inscrições, onze equipes já haviam efetuado o pagamento da taxa de inscrição, garantindo participação no torneio, cujo início está previsto para o final de semana dos dias 04 e 05 de dezembro de 2021. Bar Sem Lona, Curitiba, Industrial, Águia Esporte, Expresso Progresso, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Esporte Clube e AFP Cooperlíder já estão inscritos. A tendência é de que a Copa seja finalizada dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

Tudo vai depender das condições sanitárias na época da disputa da competição, mas se a primeira rodada estivesse programada para esta semana, por exemplo, seriam poucas as restrições, já que a região de Sete Lagoas avançou para a “Onda Verde” do Programa Minas Consciente. A expectativa é de que a situação esteja melhor em dezembro, quando a maior parte da população adulta, seguramente, já estará vacinada com as duas doses ou a dose única da vacina contra a coivd-19.

Se, por algum móvito, houver regressão para outras “ondas”, a competição terá que acatar o que for determinado pelas autoridades que estão à frente do combate à pandemia, podendo ocorrer, inclusive, a sequência da competição sem a presença de público, numa hipótese de estarmos, na época, na “Onda Amarela, por exemplo”!

Num primeiro momento a Copa Eldorado deverá reunir 16 agremiações, incluindo equipes de outras cidades, mas dependendo da procura, esse número poderá aumentar. O valor da taxa de inscrição será de R$ 550,00.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

De acordo com o coordenador geral do evento, James Carlos Costa, o Caroba, a reunião com os representantes dos times para a entrega do regulamento e sorteio das chaves será realizada no dia 08 de novembro, quando as questões inerentes à situação sanitária de Sete Lagoas também serão discutidas com todos os envolvidos na competição.

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado serão divulgadas no decorrer dos próximos dias nas redes sociais da Rádio Eldorado e na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã) e Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde).