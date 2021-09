Cemig disponibiliza nova forma de pagamento das tarifas de energia

Clientes da companhia podem pagar fatura por meio do PIX

Os clientes da Cemig já podem utilizar uma nova forma de pagamento da fatura de energia. Trata-se do PIX, modalidade que tem ganhado cada vez mais a adesão dos brasileiros. A nova opção é uma forma moderna e cômoda para quitação das faturas, além de garantir ainda mais segurança e agilidade para os clientes da empresa.

Para realizar o pagamento por meio do PIX, utilizando a fatura física, basta o cliente fazer a leitura do QRcode com a câmera do celular e pagar a fatura pelo aplicativo do seu banco. O QRCode está presente no campo “Reaviso de contas vencidas/ Débitos anteriores” da conta ou ao lado do código de barras tradicional. Atualmente, mais de 65% das faturas físicas (primeira-via original) emitidas possuem a opção de pagamento via PIX e a meta da Cemig é atingir 100% até dezembro de 2021.

As segundas-vias das contas emitidas nos canais de atendimento também disponibilizam a opção para pagamento via PIX. Caso o cliente deseje pagar dessa forma e sua fatura física ainda não possua a opção, basta solicitar a segunda-via digital por meio do Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br) ou pelo WhatsApp (número 31 3506-1160).

Se o cliente optar por utilizar o aplicativo Cemig Atende, há mais uma facilidade: pelo aplicativo, além da fatura digital com o QRCode PIX, existe a opção “copia-cola” do código PIX para permitir o pagamento em seu banco digital de preferência, sem a necessidade de utilização da câmera do celular.

Repercussão

De acordo com Wellington Fazzi Cancian, gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, além da comodidade de não precisar sair de casa para efetuar o pagamento, o PIX oferece mais agilidade, pois o cliente consegue ver de forma mais rápida a atualização do débito dele na Cemig.

“Com o PIX, estamos vivendo uma grande evolução nas formas de pagamento no Brasil e as faturas de energia elétrica têm papel fundamental para essa transformação. Por isso, a companhia disponibiliza essa opção de pagamento nas faturas originais e segundas-vias digitais em seus canais de atendimento. Portanto, a recomendação aos nossos clientes é: prefira pagar via PIX, é simples, rápido e seguro”, comenta o gerente.

Fatura por e-mail

A Cemig também incentiva os clientes a realizarem o cadastro para receberem as contas de energia elétrica por e-mail. Além de proporcionar mais comodidade, esse tipo de cobrança é totalmente sustentável, pois reduz a emissão de papel e, consequentemente, o impacto ambiental do processo. Atualmente, mais de 600 mil clientes da empresa já aderiram à conta digital.

Ao optar pela fatura por e-mail, o consumidor receberá todo mês em seu correio eletrônico uma mensagem da Cemig (pelo endereço de e-mail cemig@faturacemig.com.br) com o arquivo da conta de energia. Para garantir o recebimento, é importante manter o cadastro na Cemig atualizado, em especial o endereço de e-mail do titular ou do responsável pelo pagamento da conta.

Amanda Regina Mascarenhas Diniz, gerente de Gestão do Cadastro e Faturamento de Clientes da Cemig, afirma que os clientes que aderem à fatura por e-mail possuem várias vantagens, como garantia e agilidade no recebimento da conta. “Ter acesso a uma conta on-line é fácil e a quantidade de pessoas que optam por esse meio vem crescendo cada vez mais, uma constatação da eficiência e segurança do serviço”, afirma.

Para passar a receber a fatura por e-mail, basta solicitar a adesão via WhatsApp Cemig; Cemig Atende Web ou Aplicativo Cemig Atende. A solicitação pode ser feita também via telefone (no número 116) ou, ainda, de forma presencial nas agências.

Fonte: Agência Minas