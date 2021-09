Motorista atropela cadeirante e provoca revolta de moradores no bairro Luxemburgo em Sete Lagoas

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (12) na região do bairro Luxemburgo. Um homem com fortes suspeitas de embriaguez atropelou uma cadeirante.

O atropelamento aconteceu na esquina das ruas Ataléia com Itamarandiba. No carro um Jetta, haviam duas pessoas motorista e passageiro..

Segundo informações o veículo trafegava em alta velocidade momento em que o motorista, ainda não identificado atingiu a senhora, que estava em uma cadeira de rodas e outras pessoas, que estavam por perto.

Um dos envolvidos no acidente teria tentado fugir, mas foi alcançado por moradores, que teriam sido agredido pelos populares. Com as portas travadas, o motorista ainda assim foi muito agredido também, inclusive com tentativas de populares para abrirem o veículo.

A Polícia Militar e SAMU chegaram rapidamente e tomaram as providências. As vítimas do acidente foram socorridas para o pronto atendimento.

Já o condutor, foi retirado do veículo e estaria com fortes sintomas de embriaguez.

Matéria em atualização