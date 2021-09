Menor é assassinado durante “baile Funk” em Sete Lagoas

Na madrugada de domingo a vítima C. J.T. S de 17 anos, morador do Bairro Verde Vale, estava num baile Funk clandestino, que foi realizado no Bairro Cidade de Deus.

Segundo informações de testemunhas durante o baile houve uma briga, em que três frequentadores do baile começaram a agredir a vítima.

Após cair ao solo, um dos indivíduos efetuou vários disparos de arma de fogo contra C.J.T S.

Os envolvidos evadiram do local e posteriormente a Polícia Militar e SAMU foram acionados , sendo constatado o óbito pelo serviço médico de urgência.

Viaturas da PM continuam em diligências, para identificação autor.

Com Agência Local de Comunicação-25BPM