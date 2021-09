Confira as vagas de emprego disponíveis no UAI/Sine para a próxima segunda-feira (13)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

PEDREIRO DE ACABAMENTO

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

CARPINTEIRO

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

OPERADOR DE PRODUÇÃO: produção de chicotes elétricos, serviços de usinagem. NECECESSARIO TER EXPERIENCIA COM ELETRICA DE AUTOS OU GERAL. DESEJÁVEL TEC. EM ELÈTRICA OU ELETROTÉCNICA.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES COM ELÉTRICA (GERAL OU DE AUTOS) –ENSINO MÉDIO COMPLETO

TOSADOR E BANHISTA: tosa e banho de animais domésticos

EXPERIÊNCIA: 03 MESES NA FUNÇÃO

LANTERNEIRO AUTOMOTIVO: necessário experiência com caminhão

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

PINTOR AUTOMOTIVO: necessário experiência com caminhão

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

RECEPCIONISTA DE HOTEL: necessário experiência em reservas, check-in e check-out.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA EM HOTEL – ENSINO MEDIO COMPLETO

PROMOTOR DE VENDAS: vendas via telemarketing de serviços bancários, dentre outras funções.

ENSINO MÉDIO COMPLETO – INFORMATICA –

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO: conhecimento em rede, experiência em ambientes com AD.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO – CNH: A OU B

MECÂNICO DE VEÍCULOS: atuar em manutenção preventiva e corretiva.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO – CURSO TECNICO DE MECÂNICA DE AUTOS

TORNEIRO MECÂNICO:

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA: 30 DIAS

FARMACÊUTICO (A): disponibilidade para trabalhar em Paraopeba.

CURSO COMPLETO EM FARMÀCIA – CRF ATIVO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica.

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: A

AUXILIAR DE CONTABILIDADE: realizar as funções de assistência ao contador e os demais funcionários do setor, especificamente na parte contábil e executar todos os lançamentos atribuídos da área da contabilidade.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO SUPERIOR EM ANDAMENTO: CIENCIAS CONTABEIS-5º PERIODO

ANALISTA CONTÁBIL: atuar na parte contábil, conferindo os lançamentos e conciliando as contas (débito e crédito), emitindo os balancetes para verificação. Auxiliará o contador no fechamento do balanço patrimonial; gerará os arquivos ECD e ECF. Prestará suporte ao auxiliar e assistente contábil e suporte às demais ramificações da empresa.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA- SUPERIOR COMPLETO EM CIENCIAS CONTÁBEIS

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO: remoção de cargas pesadas

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: D

MECÂNICO DE MAQUINA PESADA: executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

MAÇARIQUEIRO: operar maçarico para perfuração e corte de chapas, metais e tubos.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO – VAGA URGENTE

OPERADOR DE ESCAVADEIRA:

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

MONTADOR DE ANDAIME: montagem e desmontagem de andaimes.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH B TRABALHAR EM ALTURA

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO: executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

EXPERIENCIA:06 MESES NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 30 DIAS( PODE SER RENOVADA) FUND.COMPLETO

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO NA FUNÇÃO – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. DISPONIBILIDADE DE HORARIO

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA- FUNDAMENTAL COMPLETO- CNH:B-

MOTORISTA CARRETEIRO: experiência em transporte rodoviário de cargas

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – CNH: E – ENSINO MÈDIO ( DESEJÁVEL)

AJUDANTE DE MECANICO INDUSTRIAL: auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenções corretivas, preventivas e preditivas, nos trabalhos de lançamento e arquivamento de ordens de serviço. Auxiliar no controle de entrada e saída de matérias primas.

DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA OU CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA EM ANDAMENTO (4ºPERÍODO)

