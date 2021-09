Programa Passando a Limpo desta sexta discutiu cenário político atual no Brasil

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (10) levou aos ouvintes e telespectadores um debate entre duas personalidade do cenário político sete-lagoano: Raquel Glória, presidente do PSB da cidade, representando a Esquerda, e Geraldo Itamar, o Geraldinho Canhoto, presidente da Cooperativa Setelagoana de Turismo e Transporte Alternativo (Cooperseltta), representando a Direita.

Entre os assuntos abordados, o destaque foi dado às manifestações ocorridas no dia 7 de setembro, inclusive em Sete Lagoas, a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Iniciando a conversa, os convidados expressaram suas ideologias apontando o que cada um defende, mas destacando o mesmo objetivo: um Brasil melhor.

Os convidados também destacaram a radicalização e a polarização da política no país. De acordo com Raquel Glória, em 2018 Bolsonaro era a terceira via que tiraria o PT e o PSDB do controle governamental, porém a atuação do presidente não foi como esperado, colocando em cheque a credibilidade de uma nova terceira via.

