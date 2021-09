Interessados têm até 10/9 para garantir participação em curso sobre educação ambiental

Atividade na modalidade de educação a distância é gratuita, com vagas limitadas. Inscrições devem ser feitas no portal Trilhas do Saber

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) está com inscrições abertas para a segunda turma do curso a distância “Educação Ambiental – Princípios, Conceitos e Metodologias”. A atividade é totalmente on-line, gratuita, e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (10/9), no portal Trilhas do Saber. As vagas são limitadas.

O curso é destinado a professores de diferentes conteúdos e pessoas ligadas à temática ambiental como: analistas, gestores públicos, dirigentes de ONGs e estudantes dos níveis médio e superior. O curso será realizado de 15/9 a 15/10, com carga horária total de 40 horas.

A atividade tem como objetivo sensibilizar os participantes para mudanças com relação ao meio ambiente (consigo, com outras pessoas e com elementos da natureza). Outra proposta é abordar as temáticas em prol do exercício de uma educação voltada para a sustentabilidade e práticas sociais ambientalmente adequadas, que contribuam para a formação de indivíduos capazes de exercer a cidadania de forma consciente e responsável.

Conteúdo

O curso disponibilizará e compartilhará informações sobre questões fundamentais da educação ambiental, conceitos e definições, base legal, fatos históricos relevantes, fundamentos e princípios discutidos e adotados atualmente sobre a temática. A atividade também apresentará metodologias para o processo de educar ambientalmente e os desafios em tempos de pandemia.

O material oferecido na modalidade de educação a distância (EAD) demonstra alguns exemplos de projetos e atividades voltadas para a educação formal e informal. “O trabalho visa orientar as pessoas quanto às relações com o ambiente e o contexto social em que vivem e mostrar como se desenvolve a Educação Ambiental dentro do contexto da Gestão do Meio Ambiente”, explica o superintendente de Gestão Ambiental da Semad, Diogo Franco.

Entre os recursos que serão utilizados estão um fórum de apresentação, uma avaliação de conhecimento, dez exercícios avaliativos e oito módulos de aprendizagem. Para aprovação no curso será necessário a obtenção de 60% do total de pontos distribuídos, estando o certificado disponível aos concluintes que atenderem aos requisitos para aprovação, podendo ser impresso pelo link presente na seção de encerramento do curso.

Serviço

Curso EAD “Educação Ambiental – Princípios, Conceitos e Metodologias”

Inscrições: até 10/9/2021 (sexta-feira)

Data de realização: 15/9 a 15/10/2021

Inscrições: clique aqui