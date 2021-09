Confira, em vídeos, como foi a programação da 34ª Semana do Folclore e 8ª Jornada do Patrimônio

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura realizou mais uma edição da Semana do Folclore em Sete Lagoas. Com uma programação híbrida, as atividades culturais foram desenvolvidas entre os dias 23 e 28 de agosto. O canal do Youtube da Secretaria Municipal de Educação foi o responsável por exibir durante toda a semana vídeos, entrevistas, rodas de conversa sobre os diversos temas que envolvem a cultura popular em nosso município.

O ponto alto da 34ª Semana do Folclore foi a Missa Conga celebrada no Sábado(28) de forma presencial e transmitida ao vivo pelo canal da SMEEC.

Assista:

Diversos grupos de cultura popular estiveram presentes no Centro Cultural Nhô-Quim Drummond: Folias de Rei, Congado, Pastorinhas e Moçambiques de diversos bairros e regiões abrilhantaram a celebração que foi presidida por Padre Teodoro. Ao final da missa foi servido um lanche para todos os participantes dos grupos folclóricos.

Segue abaixo os links dos vídeos da programação da 34ª Semana do Folclore que foram exibidos no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura:

“Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes”. Encontro de Mestres, Reis e Rainhas – Novos Horizontes para o Folclore – A criança e o contexto folclórico

Contos Folclóricos – Cia Teatral Boi da Manta

Palestrante: Adney – Mestre Marinheiro – Bate papo sobre a origem da capoeira.

3) Educação sobre o Patrimônio Material – Convidada: Shirley Fonseca – Historiadora do Departamento de Patrimônio da Secretaria Adjunta

4) Congado, Folias e Pastorinhas – Patrimônio Imaterial do Povo, Caminhos para a preservação.

Palestrante: José Roberto – Ex-Coordenador do Folclore de Sete Lagoas

5) “Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes”

Lili a Princesa Pretinha, contando história: O Rei do Mato

Simone Costa

6) Artesanato e Folclore

Márcia de Maria

Artesanato e Folclore

Gilberto Barroso

7) Artesanato e Folclore

Lena Eva

8) Orquestra Mineira de Viola Caipira – Cantos e Contos

9) Plantas Medicinais

Alexandre Kisa

10) A História da Quadrilha Pueirinha.

11) Discussão sobre o Documentário: Congado Sete Lagoas – História Contada

