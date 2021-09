Neste sábado tem “Palhaços” na programação do Centro Cultural Nacional Teatro PreQaria

A programação de ocupação do espaço cultural vai até o dia 09 de outubro

Desde julho, quando a PreQaria Cia de Teatro completou seus 15 anos de trajetória, a programação do grupo tem sido extensa e cheia de novidades. Teve a estreia de novos projetos, a gravação de um curta metragem, novas turmas e novas modalidades na Escola Livre de Artes. Cada dia mais, a PreQaria resiste e vai atrás do que acredita, a arte como ferramenta essencial para o dia a dia, e sempre buscando proporcionar o melhor para seu público.

A programação de ocupação do CCN Teatro PreQaria é mais um presente para o público. Todo o projeto será transmitido on-line e de forma gratuita, tendo todas as apresentações a tradução em libras, com Flaviana Rodrigues.

A programação será executada através do edital 15/2020, LAB 14.017/2020- Manutenção de Espaços de Grupo.

Neste sábado, 11 de setembro, às 19h, será a vez do espetáculo “Palhaços”, que completou 10 anos desde sua primeira apresentação, numa parceria entre a PreQaria Cia de Teatro, de Sete Lagoas, e a Cia Lúdica dos Atores, de Belo Horizonte.

“Palhaços” é um espetáculo divertido e emocionante que faz uma reflexão sobre as escolhas que todo indivíduo precisa fazer ao longo da vida. A linguagem popular, se apropria da figura do ambiente do circo para falar dos nossos sonhos esquecidos de infância, das concessões que o homem contemporâneo faz, em detrimento dos seus desejos mais sinceros.

Escrito na década de 70 pelo paulista Timochenko Wehbi, o texto conta a história do palhaço Careta (Leo Horta), que tem sua rotina alterada quando, de volta ao seu camarim, onde irá se preparar para a próxima sessão do velho circo mambembe, se depara com um espectador/fã que, de maneira desavisada, erra de porta e adentra o espaço do artista. A partir daí, pode-se conhecer melhor o visitante – um vendedor de sapatos, metódico e cheio de problemas pessoais, cujo nome é Benvindo (João Valadares). O que deveria ser a preparação para mais um número, transforma-se em um jogo tragicômico e surpreendente, no qual o palhaço traz à tona os sonhos mais puros e os desejos mais pérfidos de seu fã. Enquanto ajuda o espectador Benvindo a compreender a realidade em que vive, o palhaço Careta reflete sobre sua própria condição de artista, as dificuldades financeiras, o prazer de fazer o que gosta, os valores morais que para ele são essenciais.

Toda a programação será realizada no Centro Cultural Nacional Teatro PreQaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Palhaços” – 11 de setembro 2021 às 19h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

25/09 – Nosso Estranho Amor

09/10 – Tartufo’s 80

Ascom PreQaria Cia de Teatro