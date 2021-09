Quintal do Boi da Manta apresenta o sarau, “Flores e Versos”, dando boas vindas à primavera

Compondo com uma série de ações na campanha, organizada pelo grupo Carroça Teatral, visando arrecadar fundos para a turnê artística Minas/Bahia em novembro, o elenco do Quintal Boi da Manta, vem preparando um sarau repleto de boas músicas, muita poesia e cordéis. A ideia é dar boas vindas à estação mais colorida e perfumada do ano, a Primavera!

Com o nome “Flores e Versos” o evento acontecerá em plataforma virtual. Segundo os organizadores, essa será também uma tentativa de reforçar a sensibilidade coletiva, ocupando o espaço virtual com nossas expressões culturais. “Somos do amor e queremos espalhar o amor onde couber”, palavras da presidente da Associação Cultural Boi da Manta Quélvia Machado.

Para o diretor do Carroça Teatral, Paulinho do Boi, o sarau soa como insistência e ousadia do elenco em tempos de pandemia. “Mesmo nesses dois anos de pandemia, o grupo não parou suas atividades, se reinventando o tempo todo e tentando sobreviver”, ressalta o diretor.

O Carroça Teatral foi selecionado para compor com a turnê artística dos 15 anos do Instituto Cultural In Cena, Teófilo Otoni. Viaja no dia 4 de novembro, se apresentando em três cidades do Vale do Mucuri e três cidades do estado da Bahia. A turnê termina no dia 16 de novembro com apresentação na cidade de Salvador.

Os ingressos para o sarau custam R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia. Quem quiser adquirir pode entrar na plataforma do Sympla através do link:

https://www.sympla.com.br/flores-e-versos__1336177

Informações:

(31) 9 9201 7067 – Paulinho do Boi

(31) 9 9563 5782 – Carol Canuto

(31) 9 9388 1296 – Rafael Martins

Da Redação