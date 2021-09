Cemig passa a aceitar Pix para o pagamento das contas de energia

As contas de luz da Cemig já estão disponíveis para pagamento via Pix. Os clientes podem encontrar o QR Code na fatura física ou digital, enviada por e-mail, ou no aplicativo Cemig Atende.

O objetivo da empresa é proporcionar segurança, agilidade e praticidade aos usuários, além de contribuir com a sustentabilidade, no caso dos consumidores que optaram pela conta digital. Segundo a companhia, mais de 600 mil clientes já recebem a fatura por e-mail.

Até agora, 65% das contas impressas já possuem o QR Code, mas a meta da Cemig é atingir 100% até dezembro. Caso o cliente ainda não tenha essa opção e deseje pagar pelo Pix, deve solicitar a segunda via digital pelo site ou pelo WhatsApp (31 3506-1160).

Quem ainda recebe a cobrança física e deseja mudar para a virtual, basta solicitar pelo WhatsApp, pelo número 116, site, aplicativo ou e-mail (cemig@faturacemig.com.br).

O gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian, recomenda que todos os usuários façam o pagamento pelo Pix, e garante que “é simples, rápido e seguro”.

O que é Pix?

O Pix é um pagamento eletrônico e instantâneo que funciona integralmente no Brasil desde novembro de 2020. A modalidade está disponível nos aplicativos de bancos, e o cadastro pode ser feito pelo número de celular, CPF, e-mail ou chave aleatória (combinação gerada pelo sistema).

Para pagar uma conta, o cliente pode escanear o QR Code com a câmera do celular ou copiar o código disponibilizado e colar no espaço indicado. No caso de transferências entre usuários, basta adicionar o cadastro (celular, CPF, e-mail ou chave aleatória).

Até o momento, todas as movimentações via Pix são gratuitas.

Fonte: Hoje em Dia