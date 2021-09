Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (09)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Formatação de atividades/provas/materiais dentro dos padrões do colégio; aplicação de simulados; encaminhar avaliações para a coordenação para conferência; corrigir possíveis erros de apontados pela coordenação; encaminhar atividades/ materiais formatados para postagem; postar provas e atividades nas plataformas digitais. Conhecimento em word (formatação de textos)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

PROMOTOR DE VENDAS

Vendas via telemarketing de serviços bancários, dentre outras funções.

Ensino Médio completo – Informática

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO

Conhecimento em rede, experiência em ambientes com AD.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (MÁQUINA ELÉTRICA)

Realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas; armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando máquina. Auxiliar na organização do estoque e inventário. DISPONIBILDADE DE HORARIO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Atuar em manutenção preventiva e corretiva.

Experiência na função – Curso Técnico de Mecânica de Autos

TORNEIRO MECÂNICO (VAGA TEMPÓRARIA)

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 30 dias

AUXILIAR DE COZINHA DE HOTEL

Fabricação de salgados /bolos /doces/ pratos/montagem café da manhã

Experiência: 06 meses na carteira – Horário de trabalho: noturno

ASSISTENTE FISCAL

Realizar a classificação fiscal, entregar obrigações como SPED FISCAL. Efetuar a conferência de documentação fiscal, lançar remessas, apuração de impostos. Fazer a análise e conciliação das notas fiscais de entrada e saída de mercadorias comercializadas pela empresa e prestação de serviços. Validar recolhimentos e contabilização dos tributos. Apurar e emitir a documentação para os informes e recolhimentos fiscais periódicos.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em andamento Contábeis/Adm ou Economia

ANALISTA CONTÁBIL

Contabilização dos documentos, elaboração de balancetes mensais, elaboração do Balanço Anual, elaboração do Demonstrativo de Resultados, elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa, Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil); elaboração de Declarações DCTF, PER/DCOMP, DEFIS entre outras funções em escritório de Contabilidade. Necessário Conhecimento em Conciliação Contábil, Apuração de Impostos, Entrega de Obrigações Acessórias, Conciliação de Balancetes, Análise de DRE.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em andamento a partir do 8º período de Ciências Contábeis

AUXILIAR CONTÁBIL

Auxiliar na conciliação das contas contábeis mensalmente. Auxiliar na entrega balancete mensal aos clientes. Suporte ao Contador responsável no fechamento dos balanços. Auxiliar na elaboração das obrigações acessórias. Clientes de tributação simples, lucro presumido ou lucro real. Necessário conhecimento em Conciliação Contábil. Atuar em Contabilidade.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo ou em andamento a partir do 8º período de Ciências Contábeis

FARMACÊUTICO (A)

Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba.

Curso Completo em Farmácia – CRF ATIVO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica.

Experiência na função – Fundamental completo – CNH: A

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Realizar as funções de assistência ao contador e os demais funcionários do setor, especificamente na parte contábil e executar todos os lançamentos atribuídos da área da contabilidade.

Experiência: 06 meses na função – Superior em andamento: Ciências Contábeis – 5º período

ANALISTA CONTÁBIL

Atuar na parte contábil, conferindo os lançamentos e conciliando as contas (débito e crédito), emitindo os balancetes para verificação. Auxiliará o contador no fechamento do balanço patrimonial; gerará os arquivos ECD e ECF. Prestará suporte ao auxiliar e assistente contábil e suporte às demais ramificações da empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo em Ciências Contábeis

ESTÁGIO ENGENHARIA AMBIENTAL

Auxiliar nas atividades inerentes ao meio ambiente. Auxiliar no controle ambiental e utilidades. Mensurar, acompanhar e analisar indicadores de resultado. Garantir a aplicação do sistema de gestão de meio ambiente e gestão de resíduos sólidos. Execução dos procedimentos internos. organizar e controlar documentos da área, dentre outras atividades.

Cursando Engenharia Ambiental – CNH: B – Disponibilidade para realizar viagens

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO

Remoção de cargas pesadas

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO

Realizar serviços de manutenção eletrônica em veículos e equipamentos, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para a operação. Realizar manutenção preventiva e corretiva, inspecionando visualmente as máquinas e equipamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA

Executar manutenção corretiva e preventiva, executar substituição, montagem e desmontagem de motores.

Experiência: 06 meses na carteira

MAÇARIQUIERO

Operar maçarico para perfuração e corte de chapas, metais e tubos.

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR INDUSTRIAL

Experiência em montagem de correias, estrutura e montagem de peneiras.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio (Desejável)

SOLDADOR INDUSTRIAL

Experiência com solda elétrica e eletroldo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio (Desejável)

MONTADOR DE ANDAIME

Montagem e desmontagem de andaimes.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Trabalhar em altura

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Executar tarefas de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de hidráulica, elétrica e de telefonia, substituindo, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Experiência: 06 meses na função temporária 30 dias (pode ser renovada). Fundamental completo.

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos, conforme necessidade da Empresa e de acordo com a Norma Brasileira de Desenhos Técnicos. Necessário experiência em desenho técnico e Autocad.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Mecânica ou Superior em andamento: Engenharia Mecânica ou áreas afins.

MONTADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Montagem de placas fotovoltaicas em telhados ou estruturas de solo e equipamentos complementares.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

AJUDANTE DE MONTAGEM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Auxiliar nas atividades de montagem de placas fotovoltaicas e realizar limpeza de placas.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH: B

ANALISTA DE PROCESSOS

Analisar, avaliar e acompanhar as operações dos diversos processos produtivos, verificando as necessidades de melhorias, acompanhando e mapeando os ciclos de produção, monitorando os mesmos e buscando a otimização de resultados. Necessário experiência anterior em indústria.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Química Industrial

ANALISTA DE CUSTOS JUNIOR

Atuar diretamente na análise dos processos de movimentação de produtos acabados e matérias-primas; auxiliar no acompanhamento orçamentário, no planejamento e controle de custos de produção; e atualizar e analisar os cálculos referentes a apuração dos custos dos produtos e serviços.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo Adm/Contábeis/Economia/Áreas afins

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Disponibilidade de viagem, oferece alojamento e alimentação.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – CNH: B

OPERADOR DE GUILHOTINA E DOBRADEIRA

Experiência: 06 meses na carteira

MONTADOR INDUSTRIAL

Montar e desmontar máquinas industriais, operar instrumentos de medição mecânica, ajustar peças mecânicas, lubrificar, expedir e instalar máquinas. Realizar manutenções corretivas e prestar assistência técnica-mecânica de máquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – Desejável Técnico em Mecânico.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque. Disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – CNH:B

MOTORISTA CARRETEIRO

Experiência em transporte rodoviário de cargas

Experiência na função – CNH: E – Ensino Médio (Desejável)

AJUDANTE DE MECANICO INDUSTRIAL

Auxiliar nas atividades do setor de manutenção industrial, com manutenções corretivas, preventivas e preditivas, nos trabalhos de lançamento e arquivamento de ordens de serviço. Auxiliar no controle de entrada e saída de matérias primas.

Desejável experiencia ou curso Técnico em Mecânica em andamento (4º período)

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse: