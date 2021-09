Prefeitura de Sete Lagoas divulga classificação de Seleção de Estagiários

O relatório também está no site da Prefeitura onde estão disponíveis outros documentos, como o edital de abertura das vagas e o link para interposição de recursos que serão recebidos até esta sexta-feira, 10 de setembro.

A participação foi aberta para alunos de instituições de ensino que firmaram convênio com o Município. O processo visa a ocupação de funções em secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura de Sete Lagoas para estudantes que estejam cursando o ensino técnico do segundo até o antepenúltimo semestre; alunos de Graduação Tecnológica do segundo até o antepenúltimo semestre; e alunos de Graduação com Bacharelado/Licenciatura do terceiro até o antepenúltimo semestre.

A classificação preliminar apresenta os classificados nos cursos: técnicos de Administração e Edificações; graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social/Assistência Social. A publicação também apresenta os desclassificados apontando o motivo de acordo com exigências do edital.

O Processo de Seleção compreenderá uma única etapa, constituída da análise do histórico escolar do candidato, mediante declaração a ser emitida pela instituição de ensino conveniada, de caráter classificatório e eliminatório, sendo apurada a pontuação mediante média aritmética simples do somatório das notas finais do último semestre das disciplinas cursadas. Ficam automaticamente desclassificados os candidatos que não tenham atingido o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

Estagiários de nível técnico receberão bolsa de R$ 440 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 660 para 30 horas. Estagiários de nível superior terão bolsa de R$ 550 para 20 horas semanais e de R$ 770 para 30 horas.

Os recursos contra a classificação preliminar podem ser interpostos nesta quinta-feira, 9, ou na sexta-feira, 10. O resultado dos recursos sairá no dia 20 e no dia 21 será publicado o resultado definitivo com a classificação final.

Com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas