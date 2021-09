Hábitos alimentares podem agravar ou amenizar efeitos do bruxismo; veja dicas

Quatro em cada dez brasileiros têm bruxismo. Quase sempre associado ao estresse, o hábito de ranger ou pressionar os dentes de forma involuntária cresceu ainda mais durante a pandemia. Não há cura e até mesmo crianças podem ser afetadas. Mas nada de desespero! Mudanças simples, como na alimentação, podem aliviar o estrago.

A primeira medida é descobrir a origem do problema. Crises de ansiedade e pressões no trabalho ou familiares podem desencadear o bruxismo, agravado pelo consumo exagerado de cafeína, tabagismo, roer as unhas e até por medicamentos.

Fonte: Hoje em Dia