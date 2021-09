Fux reage à ameaça de Bolsonaro ao STF: ‘Ninguém fechará esta corte!

Discurso do presidente do STF destacou as manifestações do 7 de setembro que pediram o fim da Corte

Em discurso um dia depois das manifestações do 7 de setembro, que pediram o fim do Supremo Tribunal Federal (STF) e o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, o chfe do Poder Judiciário, ministro Luiz Fux, garantiu que “ninguém” vai fechar a Corte.

“Ninguém vai fechar essa Corte! A manteremos de pé com suor e coragem”, declarou.

Fux defendeu a democracia e a importância do respeito à Constituição federal. “Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência nem intimidações ao exercício regular de suas funções. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência, assegurada nesse documento sagrado que é nossa Constituição.”

“Todos sabemos que quem promove o discurso de nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. Na verdade, a democracia é o discurso do um por todos, e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades”, continuou.