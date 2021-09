Hospital Nossa Senhora das Graças: um compromisso da Diocese de Sete Lagoas

A saúde pública no Brasil passa por um dos momentos cruciais de sua história com a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de propagar ações de interesse público, são protagonistas na gestão de serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social.

Além de espalhar o Evangelho, a doutrina social católica enfatiza o apoio aos doentes, pobres e aflitos através das obras corporais e espirituais de misericórdia. A Igreja Católica é um dos maiores provedores não governamentais de educação e serviços médicos do mundo.

Assim que aqui chegou e foi empossado há um ano atrás, como Bispo da Diocese de Sete Lagoas, Dom Francisco Cota recebeu do seu antecessor, Dom Aloísio Vitral, a missão de dar continuidade aos trabalhos junto à Irmandade Nossa Senhora das Graças (INSG), a qual é presidente. A INSG é associação religiosa, civil, de utilidade pública, filantrópica e sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de assistência à saúde, mantenedora do hospital.

Em busca de renovação e novas parcerias

Muitos tem sido os esforços de Dom Francisco, juntamente com toda a Diretoria da INSG, para achar caminhos e soluções para que o Hospital Nossa Senhora das Graças tenha cada vez mais apoio e pessoas engajadas nesta luta.

Neste mês de agosto (16/08), aconteceu na Cúria Diocesana uma reunião em que o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), apresentou a Dom Francisco Cota de Oliveira, seu novo Diretor que será empossado em breve, Sr. Jarle Adriano Klein Rinaldi.

O Sr. Jarle Adriano realizou uma breve apresentação da sua trajetória profissional de mais de 20 anos atuante na área de saúde, sendo estas em nível operacional, gerencial , estratégico e como administrador hospitalar. Disse também das suas propostas para a nova gestão.

Participaram da reunião o Sr. Heber Nogueira Moreira, presidente do Conselho de Administração, Sr.José Augusto Vasconcelos Marques, Ivan Alves, Nilo Campos, padre José Roberto e o Sr. Áriston de Oliveira Silva, diretor do Axis Instituto que também dará assessoria à instituição.

Parcerias Políticas

Dom Francisco Cota, juntamente com a Diretoria da INSG, têm buscado soluções para o Hospital Nossa Senhora das Graças, através de apoios políticos, de forma apartidária, sempre visando o atendimento de pautas importantes. Exemplo disso foram as reuniões com o Deputado Federal Diego Andrade, líder da maioria na Câmara dos Deputados em Brasília e o Deputado Estadual Douglas Melo, para que o Hospital receba recursos federais ampliando assim, sua rede de atendimento.

Novamente o Deputado Douglas Melo, reuniu-se no final deste mês de agosto com o bispo diocesano, do qual solicitou ajuda para agilizar a entrega da nova área de hemodiálise. A nova área vai abrir 72 novas vagas para pacientes que estão tendo que ir à Curvelo e Belo Horizonte. Também desta reunião, participou o representante do vereador sete-lagoano Júnior Sousa, que também solicitou recursos para o HNSG.

Novos membros para a Irmandade Nossa Senhora das Graças

Ainda em agosto, Dom Francisco Cota e a Diretoria da Irmandade Nossa Senhora das Graças (INSG) promoveram uma reunião, na Paróquia Santa Luzia em Sete Lagoas, visando aumentar o quadro de irmãos da entidade.

As paróquias e padres realizaram a indicação de várias pessoas para participarem, com o objetivo de fortalecer a colegialidade e somar forças em prol do Hospital.

Retorno das Missas Presenciais

A capela do HNSG, voltou a ser utilizada para realização de missas presenciais. Após a interrupção por causa da pandemia, as atividades religiosas estão sendo retomadas aos poucos, abertas ao público, com todos os protocolos de segurança em função da covid-19. Em agosto, Dom Francisco Cota presidiu a celebração de reabertura que conta com a assistência de Padre Carlos André, capelão e vigário da Paróquia São Geraldo em Sete Lagoas, mais especificamente da Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima.

As missas no Hospital passarão a a ser celebradas todas as quartas, quintas e sextas-feiras às 15h. Padre Carlos André realiza ainda, visita aos leitos nos dias das missas, a partir das 13h30 ou quando solicitado, de acordo com agendamento prévio.

Por Ascom/ Diocese de Sete Lagoas