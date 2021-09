Inscrições para o Concurso Fotográfico #VEMPRABH são prorrogadas

Até o dia 15 de setembro, fotógrafos amadores e profissionais podem participar da ação que faz parte da campanha de retomada do turismo em Belo Horizonte

O Concurso Fotográfico #VEMPRABH para comemorar o Dia Mundial da Fotografia (19/8) faz parte das ações da campanha de retomada do turismo em Belo Horizonte #VEMPRABH para divulgação da capital mineira. As inscrições gratuitas podem ser realizadas até o dia 15 de setembro e, posteriormente, os dez finalistas serão selecionados por uma comissão julgadora. Os trabalhos escolhidos irão para votação popular no site do Turismo de Minas, além de serem divulgados na live da campanha, que acontece em 20 de setembro, no canal do YouTube. Os autores das cinco fotos mais votadas vão ser premiados, cada um, com uma diária de hospedagem com café da manhã, para duas pessoas, em hotéis de Belo Horizonte, além de uma camiseta e uma caneca do #VEMPRABH.

Os idealizadores da campanha #VEMPRABH, Marden Couto e Luana Bastos, destacam que a intenção do concurso fotográfico é fomentar o registro e a difusão de fotografias que retratam os atrativos turísticos de Belo Horizonte. “O primeiro contato que um turista tem com um destino é por meio das imagens. São as fotos que mostram o que pode ser apreciado e vivenciado na cidade, além de ser também um chamariz que desperta a vontade de conhecer os lugares. Por isso, o nosso concurso visa projetar o que BH tem de melhor para atrairmos mais visitantes”, comenta Marden Couto.

Para Luana Bastos, as possibilidades que as pessoas têm para retratar a capital mineira são infinitas. “Estamos falando de uma cidade que tem muito a oferecer, pois, além de reunir vários atrativos, BH ostenta dois títulos muito importantes da Unesco: o Conjunto Moderno da Pampulha, que é Patrimônio Mundial da Humanidade, desde 2016, e que é Cidade Criativa da Gastronomia, desde 2019. A partir daí, já é possível pensar nas belezas que o nosso concurso pode revelar”, destaca.

Prêmios

Os autores das cinco fotos mais votadas serão premiados, cada um, com:

1 diária de hospedagem com café da manhã, para duas pessoas, em hotéis de Belo Horizonte (Ouro Minas, Novotel BH Savassi, Tryp BH Savassi, Holiday Inn BH e BH Plaza)

1 camiseta do #VEMPRABH

1 caneca do #VEMPRABH!

Regras

1 – Seguir o Instagram do @turismodeminas

2 -Postar no feed uma foto de Belo Horizonte com as hashtags #VEMPRABH e #FOTOVEMPRABH e contar porque as pessoas devem visitar Belo Horizonte (o perfil deve ser público durante todo o período da promoção, até 20/09/2021).

3 – Marcar o perfil do @turismodeminas na legenda, juntamente com as hashtags #VEMPRABH e #FOTOVEMPRABH

#VEMPRABH

O #VEMPRABH é uma campanha de retomada do turismo de Belo Horizonte, incentivando moradores e turistas a conhecerem a capital. A campanha tem seis ações principais: press trip com jornalistas de São Paulo, concurso fotográfico, live, vídeos, ebook turístico e campanha de descontos em hotéis e restaurantes. É uma realização do Turismo de Minas e tem os patrocínios da Prefeitura de Belo Horizonte e da Belotur, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Azul Linhas Aéreas.

LINK PARA DOWNLOAD DE FOTOS PARA DIVULGAÇÃO: https://drive. google.com/drive/folders/ 1qN970KkqEwttycwAd3CfIi6GOofE6 Trv)

Créditos das fotos: Vivi Martinelli/VEMPRABH

Assessoria de imprensa