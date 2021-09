Bombeiros tentam controlar incêndio na Serra de São José, em Minas, pelo quarto dia seguido

O Corpo de Bombeiros de São João del Rei e brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) retomaram, na manhã desta quarta-feira (8), o combate ao incêndio na Serra de São José, em Prados, no Campo das Vertentes. Já é o quarto dia em que militares tentam controlar as chamas no local.

De acordo com a corporação, cerca de 15 militares se voluntariaram, mesmo de folga, para apagar o fogo na Serra. Aproximadamente 450 hectares foram atingidos até o momento.

Ainda segundo os Bombeiros, o IEF deve contar com um número maior de brigadistas e também com o apoio de mais uma aeronave.

O incêndio começou no domingo (5) em uma fazenda em Prados, se espalhando por grande parte da Serra de São José.

Balanço sobre incêndios no estado

Na noite dessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou que recebeu 738 chamados para incêndios em Minas entre 0h de sábado (4) e 18h de ontem (7).

Fonte: itatiaia.com.br