Após feriado, Sete Lagoas retoma cronograma de vacinação contra a Covid

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas segue avançando. Nesta quarta, dia 8, as pessoas com idade a partir de 20 anos, receberão a 1ª dose, de 09h às 16h, no Sesc – entrada pela av. Professor Abeylard (a pé); Faculdade Ciências da Vida – Av. Perimetral, 12.632, Indústrias (drive-thru); e Unifemm – R. Pedra Grande (drive-thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos necessários: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Quem não tem o comprovante deve solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta, 2 de setembro, receberam a 1ª dose 153.476 pessoas (63,4% da população). A 2ª dose foi aplicada em 58.660 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 26,6% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Da Redação