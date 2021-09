Quadrilha promove ‘arrastão’ em aeroporto e rouba avião de Almir Sater

Pelo menos três aeronaves foram roubadas em ação de bandidos em aeroporto no Mato Grosso do Sul

Na madrugada desta segunda-feira (06), ao menos 15 criminosos estiveram no aeroporto de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, e roubaram três aeronaves, uma delas pertencente ao cantor Almir Sater. Cada avião roubado está avaliado em cerca de R$ 650 mil. A ação da quadrilha durou cerca 30 minutos.

De acordo com a polícia, os homens entraram pelos fundos do aeroporto e tentaram levar uma aeronave. Na sequência, eles renderam o vigia e o obrigaram a fazer o abastecimento dos aviões de pequeno porte, amarrando o homem em seguida e fugindo.

As autoridades acreditam que parte dos criminosos sejam do interior de São Paulo, enquanto a outra parte é do Mato Grosso do Sul. Os suspeitos podem ter fugido para a Bolívia.

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco) está investigando o caso e saiu de Campo Grande para fazer perícia. Durante a madrugada, o órgão esteve em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB), para verificar se os radares instalados nas fronteiras registraram os voos das aeronaves furtadas, por se tratar de um trajeto clandestino.

Uma das aeronaves roubadas pertence ao cantor Almir Sater.

Segundo o registro policial, foram levados um avião Bonanza Modelo V35B (matrícula PT-ING) e dois Cessna Modelo 182 (matrículas PT-KDI e PT-DST).

Os bandidos tentaram levar cinco aviões, mas só conseguiram arrombar três.

Fonte: correiodopovo.com.br