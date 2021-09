PM prende suspeitos de crime em Sete Lagoas, após abandonar vítima em Ribeirão das Neves

Na madrugada do domingo dia 04 setembro 2021, por volta de 01 hora da manhã, ocorreu um crime de roubo na Rua Jaci, bairro Emília, em que a vítima após ser abordada, mantida refém foi obrigada a realizar tentativas de transferências bancárias através do PIX e posteriormente abandona na BR 040 na cidade de Ribeirão das Neves.

Após COPOM noticiar o fato via rede de rádio, foi desencadeada operação pelos militares do Tático Móvel do 40 BPM, de Ribeirão das Neves, que realizou intenso rastreamento aos autores pelas possíveis rotas de fuga logrando êxito na prisão de 02 autores do crime, apreensão de uma arma de fogo utilizada no delito, 02 celulares e 01 veículo recuperado durante ação.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar