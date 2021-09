Senac Sete Lagoas oferece curso de Técnico em Administração em Sete Lagoas

O Senac Sete Lagoas está com inscrições abertas para curso de Técnico em Administração em Sete Lagoas.

O profissional administrativo tem amplas possibilidades no mercado de trabalho. No curso Técnico em Administração, o aluno é capacitado a executar atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou efetivos. Inscreva-se aqui.

Com a duração de 13 meses e uma forma de ensino flexível e de fácil entendimento, o curso se adapta aos seus horários e à sua rotina. Você é o protagonista da sua aprendizagem!

Aula inaugural on-line: 05/10/2021, das 19h às 20h.

Início e término

Início: 04/10/2021 – Término: 14/11/2022

Duração

1000 horas (13 meses)

Atividades presenciais

Flexibilidade: estude de onde quiser!

As atividades e os conteúdos do curso serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), de acordo com o cronograma de estudos dos módulos.

Alinhado à legislação de educação a distância, o aluno não precisa se deslocar ao polo para assistir às aulas. Os encontros presenciais poderão ocorrer no formato de videoaulas, dando a liberdade para você definir quando e onde assisti-las.

Você terá o apoio de tutores especialistas durante todo o curso, os quais acompanharão e corrigirão suas atividades e fornecerão o suporte necessário por diversos canais de comunicação, como em mensagens no Fale com o Tutor, fóruns e momentos de interações on-line (chat) – estes últimos ocorrerão semanalmente para esclarecer dúvidas.

Na primeira semana do curso, ocorrerá a aula inaugural on-line, momento em que os alunos interagem com o tutor em tempo real por meio de uma webconferência. O link para participação estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Certificação

Quanto aos diplomas dos alunos de educação a distância (EAD), a lei garante o mesmo valor que os diplomas presenciais, sendo aceitos sem distinção. Os certificados têm validade em todo o território nacional.

Aos estudantes que concluírem todas as unidades curriculares que compõem a organização curricular do curso Técnico em Administração e comprovarem a conclusão do ensino médio é conferido o diploma de Técnico em Administração – Nível Médio – Eixo Tecnológico Gestão e Negócios.

Outras informações sobre este curso

Quer conhecer um pouco sobre este curso? Assista o vídeo sobre o curso Técnico em Administração.

Mercado de Trabalho

O técnico em administração pode atuar em organizações públicas e privadas de segmentos variados, tais como áreas do comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa ou até mesmo ser o empreendedor do próprio negócio.

Perfil profissional

O técnico em administração executa atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, de gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças.

Funções

As funções do técnico em administração estão relacionadas às áreas financeira, de logística, de recursos humanos, de marketing, entre outras. De modo geral, ele contribuirá para que o negócio alcance os objetivos estipulados, sugerindo novas ideias para produtos e/ou serviços e otimizando processos.

As atribuições desse profissional estarão diretamente relacionadas à sua função. Atuando na área de marketing, por exemplo, ele gerenciará as redes sociais da empresa, responderá às mensagens de clientes e criará estratégias de divulgação da marca.

Com Senac Sete Lagoas