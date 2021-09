Últimos dias para concorrer aos R$150 milhões da Lotofácil da Independência

Sorteio será realizado neste sábado (11/09) a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube canal CAIXA

Os apostadores da Lotofácil da Independência têm até este sábado (11/09) para concorrer aos R$ 150 milhões que serão pagos pelas Loterias CAIXA. Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade. O concurso 2.320 não acumula e o sorteio será realizado a partir das 20h de sábado no espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Facebook @LoteriasCAIXAOficial e canal CAIXA no YouTube).

Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis e torcer. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 15, 14, 13, 12 ou 11 números. Na Lotofácil da Independência, não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

A Lotofácil da Independência 2020 pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 14 estados diferentes. O concurso 2.030 teve estimativa inicial de R$ 120 milhões e foi o primeiro da modalidade a pagar mais de 100 milhões. Antes disso, em 2019, o concurso 1.861 prometeu pagar inicialmente R$ 95 milhões, sorteando R$ 99,4 milhões, pagos a 33 acertadores de 11 estados diferentes.

Se fosse aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio de R$ 150 milhões renderia R$ 451,8 mil no primeiro mês. O dinheiro seria suficiente para investir em 20 mansões de R$ 6 milhões, reservando ainda R$ 1,5 milhão para cada e então equipar com eletrônicos de primeira linha e encher as garagens, como por exemplo: sedãs de luxo (R$ 246 mil); motos estradeiras (R$ 137 mil); bicicletas mountain bike de carbono (R$ 20 mil); TV de 82’’ e resolução 8k (R$ 48 mil); geladeira smart (R$ 26 mil).

As apostas podem ser realizadas até às 18h do sábado (11/09) nas lotéricas de todo o país, no portal ou app Loterias CAIXA. No site loteriasonline.caixa.gov.br, é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.320, bem como outros quatro combos contendo também apostas de outras modalidades, além do concurso especial.

Bolão CAIXA :

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão, em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números; no máximo 6 apostas por Bolão para bolões com 19 números e no máximo 1 aposta por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

