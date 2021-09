Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (06)

1º Tempo

Não é segredo para ninguém que o Atlético quer ter público no jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 28 de setembro. O clube confia que, até lá, terá novamente a permissão da prefeitura de Belo Horizonte para mandar jogos com torcida no Mineirão, mas se isso não acontecer, já estuda o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como plano B.

Liberada no dia 27 de julho, a presença de público nos estádios de Belo Horizonte voltou a ser proibida no dia 22 de agosto, devido às cenas de aglomeração registradas nos jogos entre Atlético x River Plate e Cruzeiro x Confiança.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem realizando um monitoramento utilizando dados indicados pelos torcedores na compra de ingressos, como CPF e telefone. A ideia é rastrear possíveis infecções de Covid-19 decorrentes dos eventos esportivos, e então decidir se os jogos impactaram ou não no comportamento epidemiológico da cidade.

O estudo, que, segundo a SMS, ainda não tem data prevista para a conclusão, será o balizador da decisão do prefeito Alexandre Kalil para liberar ou não a volta do público na capital mineira. Caso seja novamente permitida, a mudança deve vir acompanhada de um novo protocolo, com medidas mais rígidas para evitar cenas grandes de aglomeração.

O Atlético aguarda a conclusão do estudo de forma otimista e confia que poderá voltar a ter seus torcedores no Mineirão no duelo decisivo pela Libertadores. De toda forma, precisa dar uma resposta definitiva à Conmebol até 15 dias antes do jogo (ou seja, até domingo, dia 13 de setembro).

2º Tempo

O confronto do último domingo entre Brasil e Argentina terminou suspenso logo nos primeiros minutos da partida. Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) buscavam retirar quatro atletas argentinos, que entraram no país sem cumprir uma quarentena obrigatória.

Após quase uma hora de paralisação, a partida foi cancelada. O assunto rendeu comentários mundo afora, com opiniões que culpam argentinos e até mesmo brasileiros pelo incidente.

Em publicação na página oficial da seleção argentina no Twitter, o presidente da AFA afirmou que “Não se pode falar mentiras”, e que no momento não busca culpados pelo incidente.

O Marca, da Espanha, classificou o episódio como “constrangedor e incomum”, detalhando a paralisação aos cinco minutos do primeiro tempo. Destaque para a fala de Messi, que questiona a abordagem após a bola rolar, considerando que ops argentinos estavam no Brasil nos últimos três dias.

O Bild, da Alemanha, tratou o cancelamento do clássico como uma “loucura”. A publicação destaca as supostas informações falsas usadas pelos jogadores argentinos vindos da Inglaterra, que não poderiam ter ido a campo.

Pelas regras sanitárias do Brasil, os viajantes do Reino Unido precisam cumprir um mínimo de quarentena, o que não aconteceu com o quarteto da Argentina. Os jogadores teriam omitido, na imigração, que haviam passado pela Europa há menos de duas semanas.

Agora, o caso está entregue à Fifa e o que se espera é uma punição exemplar aos envolvidos no incidente. Quanto à remarcação do jogo, se é que será remarcado, ainda não há um posicionamento oficial da instituição máxima do futebol mundial. Foi, sem sobra de dúvidas, um dia muito triste para o futebol!

Copa Eldorado tem retorno previsto para dezembro

Depois de quase dois anos de muita expectativa e risco de novo cancelamento, em função da pandemia do novo coronavírus que assola o planeta desde os primeiros meses de 2020, uma reunião na tarde desta quinta-feira (02) selou o retorno da principal competição de futebol amador do interior de Minas Gerais.

A 29ª edição da Copa Eldorado tem início previsto para o final de semana dos dias 04 e 05 de dezembro de 2021 e será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

Tudo vai depender das condições sanitárias na época da disputa da competição, mas se a primeira rodada estivesse programada para esta semana, por exemplo, seriam poucas as restrições, já que a região de Sete Lagoas avançou para a “Onda Verde” do Programa Minas Consciente. A expectativa é de que a situação esteja melhor em dezembro, quando a maior parte da população adulta, seguramente, já estará vacinada com as duas doses ou a dose única da vacina contra a coivd-19.

Se, por algum móvito, houver regressão para outras “ondas”, a competição terá que acatar o que for determinado pelas autoridades que estão à frente do combate à pandemia, podendo ocorrer, inclusive, a sequência da competição sem a presença de público, numa hipótese de estarmos, na época, na “Onda Amarela, por exemplo”!

A abertura das inscrições para as equipes será a partir do dia 13 de setembro. Num primeiro momento a Copa Eldorado deverá reunir 16 agremiações, incluindo equipes de outras cidades, mas dependendo da procura, esse número poderá aumentar. O valor da taxa de inscrição será de R$ 550,00.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

De acordo com o coordenador geral do evento, James Carlos Costa, o Caroba, a reunião com os representantes dos times para a entrega do regulamento e sorteio das chaves será realizada no dia 08 de novembro, quando as questões inerentes à situação sanitária de Sete Lagoas também serão discutidas com todos os envolvidos na competição.

“A princípio, se os 04 primeiros colocados da edição 2019/2020 forem participar desta Copa Eldorado, serão eles os cabeças de chave. Faremos a Copa com 16 equipes, a menos que a procura seja acima do esperado. Neste caso, vamos avaliar algumas alternativas de fórmulas de disputa”, explicou Caroba.

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado serão divulgadas no decorrer dos próximos dias nas redes sociais da Rádio Eldorado e na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã) e Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde).

Por Álvaro Vilaça