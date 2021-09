Após prender suspeito, arma de fogo é apreendida em Cordisburgo pela PM

Durante operação policial no sábado, 4, os militares receberam informações de que um cidadão que havia sido preso na cidade de Sete Lagoas , em virtude de um mandado de prisão em aberto, possuía na residência de sua genitora 01 arma de fogo.

Diante das informações recebidas, militares deslocaram até o local informado e em contato com a genitora do cidadão preso, essa franqueou a entrada dos policiais no quarto do cidadão preso, sendo localizada uma arma de fogo Revólver Cal.32 carregado com 6 munições intactas.

O material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia de Paraopeba. sendo 1 Revólver calibre 32 e 6 munições intactas.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM