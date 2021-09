PM reforça esquema de segurança para manifestações previstas no feriado, em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) irá reforçar o esquema de segurança para as manifestações previstas para o feriado da Independência, amanhã, 7 de setembro. Cerca de 200 atos pró e contra o governo federal devem acontecer em todo o estado.

De acordo com a PM, 36 mil militares estarão a postos e algumas reuniões foram feitas para alinhar o planejamento da grande operação policial. Em entrevista à repórter Fernanda Viegas, da Rádio Itatiaia, a capitão Layla Brunella, porta-voz da corporação, detalhou o esquema do policiamento. “Tentamos fazer esse alinhamento o mais correto possível, chamando todos os representantes dessas manifestações, Ministério Público, Poder Judiciário, para que esse alinhamento fosse cumprido amanhã e a gente não tenha nenhuma intercorrência. Quase 90% da nossa tropa ativa estará em condições de emprego. Policiais militares da administração, as nossas escolas de formação, tecnologia, como drones, câmeras. Nosso serviço de inteligência trabalhando pra esse monitoramento e pra evitar qualquer tipo de conflito”, ressaltou.

Na Cidade Administrativa, será criada uma sala de crise. A capitão Layla também especificou sobre o funcionamento no local. “Essa sala de crise reúne representantes de todas as instituições ligadas ao evento pra uma tomada rápida de decisão. Caso haja necessidade de mexer no policiamento ou mesmo no Corpo de Bombeiros, alguma estrutura da Polícia Civil, teremos, nessa sala, representantes acompanhando, em tempo real, tudo da manifestação”, concluiu.

Na capital mineira, os atos devem se encerrar por volta das 14h.

Fonte: Itatiaia.com.br