Projeto “Arte Concreta” abre inscrições para aulas gratuitas de teatro e musicalização

O projeto é uma realização da PreQaria Cia de Teatro com patrocínio da Cimento Nacional

Desde 2015, o projeto “Arte Concreta: Ações de Formação em Sete Lagoas” recebe crianças, jovens e adultos, buscando descentralizar e tornar a arte mais acessível a todos.

A ideia é oportunizar cursos de artes para pessoas de baixa renda, dando a oportunidade de descobrir algum talento dentro das artes, contribuindo para uma iniciação artística, para uma sólida formação e bagagem cultural, além de indiretamente contribuir para a formação moral ligada aos princípios de educação, respeito e coletividade que o fazer artístico exige. Além de fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens, a cultura é importante para toda a sociedade.

Nesses 6 anos de projeto, já foram formados mais de 200 alunos. O “Arte Concreta”, sempre aconteceu de forma gratuita e presencial em 5 polos distintos de Sete Lagoas. Dando sempre preferência aos bairros de baixa renda, onde existe a carência do acesso à cultura e ao lazer.

Este ano, ainda com o quadro global da crise pandêmica da Covid-19 presente, o “Arte Concreta”, projeto realizado pela PreQaria Cia de Teatro, será on-line, mantendo a sua proposta totalmente gratuita e acessível às diversas faixas etárias, trazendo ainda mais variedade de cursos.

Uma parceria de sucesso com a Cimento Nacional, que nesses anos foi um parceiro incrível e fundamental, para que tantas histórias fossem contadas, construidas, enriquecidas, apresentadas e florescidas com o envolvimento com a arte.

A 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, importante projeto de formação de público em Sete Lagoas, um projeto que também é uma parceria da PreQaria Cia de Teatro e a Cimento Nacional, começa agora em setembro, com uma programação cheia de novidades.

Além dessa grande parceria com a Cimento Nacional, a PreQaria Cia de Teatro e o Centro Cultural Nacional Teatro PreQaria, conta com empresas parceiras e amigas do teatro, a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias.

Conheça os cursos gratuitos oferecidos pelo projeto “Arte Concreta”

Princípios do Teatro para Atuação em Vídeo

O curso de teatro: Princípios do Teatro para Atuação em Vídeo é eficaz no mundo virtual onde muitas vezes perdemos a nossa presença, seja na aula do colégio, na reunião do escritório, no seminário.

Aprenda a usar habilidades teatrais para utilizar melhor a voz, colocar o corpo em cena, obter “escuta” e foco, e tantas outras ferramentas do teatro.

Você também poderá se sensibilizar; romper os limites do cotidiano e enxergar a visão além, que o mundo artístico proporciona.

O curso será on-line na plataforma Google Meet.

Duas turmas:

Segundas e Quartas – 14h às 17h

Terças e Quintas – 14h às 17h

Musicalização

O curso abordará noções musicais, ritmo, harmonia e melodia. Abrindo possibilidades para execução de instrumentos, e percepção musical. Irá trabalhar com teoria e prática para percepção do universo da música.

Aulas nas sextas-feiras, das 17h às 18h

O curso será on-line na plataforma Google Meet

Inscrições e informações:

Ascom PreQaria Cia de Teatro