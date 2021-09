Após tentativa de homicídio, PM prende suspeitos com armas de fogo

Na noite deste sábado, 04 de setembro, 03 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, no bairro São João II, na cidade de Prudente de morais/MG, dentre as pessoas estavam uma criança, uma adolescente e um maior.

Conforme informações, um Honda Fit de cor cinza passou pelo local com cinco ocupantes que efetuaram vários disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas para o pronto atendimento do município, sendo uma delas um indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, este foi atingido no braço esquerdo.

Após o delito os autores evadiram sentido Pedro Leopoldo e foram visualizados já na cidade de São josé da Lapa por uma guarnição Tático Móvel do 36º BPM que fazia o cerco e bloqueio. Ao avistarem a viatura os autores não obedeceram as ordens de parada e continuaram em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas em via pública.

A perseguição se deu até a cidade de Belo Horizonte, e no trajeto, já na altura da Cidade Administrativa os autores efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os militares que também fizeram uso da arma de fogo para cessar a injusta agressão. Não obstante, os autores continuaram a fuga, e por várias vezes efetuaram novos disparos de arma de fogo contra os policiais, colocando em risco a vida da sociedade com todas as manobras arriscadas que efetuavam com o veículo, além dos disparos de arma de fogo.

Assim, após trafegarem pela contra mão de direção, entrarem em alta velocidade em um posto de combustível, colocando em risco a vida de clientes e trabalhadores e com frequência realizarem disparos de aram de fogo, os autores depararam com duas viaturas da Polícia Militar, no bairro Serra Verde, momento em que também efetuaram disparos, quais foram revidados pelos policiais militares.

Neste contexto, os autores continuaram a fuga e já em um semáforo, com aglomeração de veículos, eles desembarcaram e tentando fugir a pé, foram contidos pelos policiais militares. Durante as buscas foram encontrados três revolveres com as munições deflagradas e uma pistola 9 mm ainda carregada.

Durante a abordagem verificou-se que três dos autores foram atingidos por disparos de arma de fogo, estes foram socorridos para o hospital Risoleta Neves em Belo Horizonte, um deles ficou em observação e dois foram liberados do hospital.

Verificou-se também que o veículo utilizado pelos autores estava com a placa clonada, este foi removido para o pátio credenciado.

Portanto, a ação policial foi coroada com êxito na prisão dos autores, apreensão das armas de fogo e do veículo.

Agência Local de Comunicação da 11 Cia PM Ind