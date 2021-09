Via 040 realiza parto em ambulância em João Pinheiro

Bebê é o 29° a nascer com apoio das equipes da concessionária

A operação especial do feriado da Independência começou de fato especial para equipes da Via 040. Na manhã de hoje, por volta das 8h, uma família pediu ajuda na base de atendimento da Via 040 no km 173, próximo a Luizlândia do Oeste, distrito localizado no entroncamento da BR-040 com a BR-365, na região Noroeste de Minas.

Lá, a família informou que a usuária Silvia precisava de apoio para deslocamento até João Pinheiro, cerca de 40 quilômetros de distância, já que estava grávida e prestes a dar a luz.

Já na ambulância e apenas cinco quilômetros após iniciar o trajeto, Silvia entrou em trabalho de parto, no km 168. As equipes de resgate, alí mesmo, prontamente e com segurança, executaram os procedimentos necessários para o atendimento pré-hospitalar, com sucesso, quando veio ao mundo mais uma menina.

Desde 2015, esse é o 29º bebê a nascer com apoio das equipes da Via 040, o quinto só em 2021. Silvia e a bebê foram encaminhadas para o Hospital de João Pinheiro, e passam bem.

Assessoria de Imprensa/ Via 040