CBF confirma Cruzeiro x Ponte Preta para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

Como já era de se esperar, a Arena do Jacaré será palco do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, no dia 11, às 11h, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A confirmação oficial se deu nesta sexta-feira (3), quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido da diretoria da Raposa para alteração do local do confronto, inicialmente previsto para o Mineirão.

A capacidade permitida de torcedores no local ainda será definida. Estão pendentes a liberação do laudo de engenharia e, em seguida, de análise do Corpo de Bombeiros.

A expectativa da diretoria celeste é de que sejam permitidos, no mínimo, 5 mil torcedores nas arquibancadas.

A Prefeitura de Sete Lagoas vetou a presença de gestantes e menores de idade na Arena do Jacaré. A determinação está expressa no Diário Oficial do Município (DOM), publicado em 26 de agosto, que estipulou as diretrizes para o retorno da torcida aos jogos.

De acordo com a assessoria de comunicação do Executivo da cidade, a decisão segue o que está previsto no Protocolo de Retorno do Público aos Estádios, elaborado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), em julho, que estipulou ações para tentar minimizar o contágio da Covid-19 nos eventos realizados nas praças de futebol.

Para assistir ao jogo, o torcedor terá que apresentar documento do teste negativo para a doença.

