Com atleticanos ainda ‘a passeio’, Brasil recebe a Argentina em reedição da final da Copa América

A Massa ansiava em ver algum dos jogadores do Atlético convocados por Tite em campo contra o Chile, na última quinta-feira (2), mas nenhum deles disputou um minuto sequer na vitória magra por 1 a 0, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Neste domingo (5), às 16h, a equipe verde-amarela volta a campo, diante da Argentina, na Neo Química Arena. E na próxima quinta (9), ante o Peru, na Arena Pernambuco, às 21h30, encerra sua participação em mais uma Data Fifa.

Para os vindouros compromissos, fica a dúvida se o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk – o goleiro Everson dificilmente será acionado – ganharão alguma oportunidade em um time que, apesar de superar La Roja, não fez uma grande apresentação ou se continuarão vestindo a amarelinha apenas “a passeio”.

Não apenas a torcida alvinegra, mas também grande parte do país e a imprensa nacional endossam o coro de ver Tite concedendo uma chance a Hulk. Artilheiro (19 gols) e maior garçom (11 assistências) do Galo em 2021 e tido por muitos como o principal jogador em solo brasileiro na atualidade, o Vingador retornou à Seleção Brasileira após cinco anos e vive a expectativa de ter seu trabalho reconhecido com a participação em pelo menos um destes desafios nas Eliminatórias.

Arana também aspira uma oportunidade, para coroar o ótimo desempenho com a camisa alvinegra e o ouro olímpico conquistado nos Jogos de Tóquio, quando foi titular da lateral esquerda do time comandado por André Jardine.