Feriado da Independência altera programação de Reunião Ordinária na Câmara em Sete Lagoas

Por conta do feriado da Independência do Brasil, celebrado na próxima terça-feira (07), a Reunião Ordinária dos vereadores vai acontecer na quarta-feira (08). O horário permanece inalterado, às 9h. Por conta do feriado será ponto facultativo nas repartições públicas do município na segunda-feira (06)

A pauta da sessão já está publicada no Serviço de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). Estarão à espera de votação 30 textos. Como de praxe, Rádio e TV Câmara transmitem ao vivo.

Também na terça-feira (08), antes da sessão Ordinária, o presidente Pr. Alcides (PP) vai promover, na entrada da sede do Legislativo, o hasteamento das bandeiras. O evento simples, mas de grande significado, objetiva reforçar e valorizar a Independência do Brasil.

Também na agenda de trabalho dos vereadores na próxima semana está uma Reunião Especial que vai debater ações da secretaria municipal adjunta de Esportes. O evento será presidido pelo vereador Rodrigo Braga (PV) que foi quem requereu a sessão. A data escolhida foi a quinta-feira (09), às 9h30.

Ascom/Câmara Municipal