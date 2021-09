O cantor e violonista Carlinhos Karão, se apresentará em uma live show domingo (05)

O que torna viva a alma de um artista? Talvez sua esperança em ver seu trabalho reconhecido e admirado pelas pessoas, estar nas mídias, quem sabe se tornar uma celebridade, sensações que alimentam o ego e nutrem a vontade de levar sempre o melhor para o seu público, mas antes de tudo isso, o artista é um ser com vocação sensorial da alma. Talvez todos esses sentidos sintetizem um pouco do artista Carlinhos Karão. Naturalizado sete-lagoano, desde sua adolescência, enxerga na música sua maior realização.

Violonista auto-didata, iniciou sua história muito cedo, aos 15 anos, quando nos bares da vida, se apresentava acompanhando o guitarrista João Redoan, sob os olhares de um público boêmio e a vigília de seu irmão mais velho, Juvenil Barbosa.

Os anos se passaram e o violonista, alcançando sua maturidade, foi convidado e ingressou entre as décadas de 60 e 70, as bandas Som 2000 e Hitz Som. Nos anos 80 esteve na banda Brasil 70 Show, umas das mais consagradas em Minas Gerais até os dias atuais.

Seguiu carreira solo, requisitado para bares, restaurantes, festas privadas, enfim, ali, mesmo em épocas difíceis, havia um público fiel que acompanhava as apresentações do artista Carlinhos Karão, curtindo MPB e outros ritmos que embalavam e ainda hoje trazem nostalgia de anos dourados.

Minas Gerais ficou pequeno para um artista que sonha alto. Nos anos 80, foi para Guarapari no Espírito Santo, onde agitando as temporadas de verão capixaba. Já na década de 90, retornando ao litoral, o artista foi para Porto Seguro, onde em terras baianas, cantou para turistas e locais.

Retornado a Sete Lagoas, estudou violão clássico com o maestro Alvimar Rocha, aprimorando o que já parecia pronto. Mas com o passar do tempo, um susto e uma pausa amarga e silenciosa: vítima de um AVC, o cantor paralisou voz e violão por um período de dúvidas e angústias. Foram alguns anos sem ouvir as cordas do violão, mas o sonho e a vontade foram mais fortes e venceram as possíveis sequelas.

De volta à atividade, Carlinhos passou a se apresentar mais em festas privadas, mas uma participação especial, na live show da filha Mariana Dias e do genro Cristiano Tianinho, um sopro de esperança fez ressurgir a chama de um recomeço, e da mensagem inesperada do produtor cultural, Paulinho do Boi, nasceu a proposta e neste domingo (05), Carlinhos Karão se apresentará, com participações especiais, numa live organizada para entreter e para emocionar os espectadores do YouTube .

“De súbito, me dei por conta da trajetória do artista que defendeu o “ganha pão”, rabiscando as cordas do violão numa dedicação infinita ao trabalho musical, única e exclusivamente em favor da felicidade de quem ouve e assiste sua música. Um exemplo de humildade, persistência e trabalho, muito trabalho, transformados em poética musical”, Paulinho do Boi.

Serviço

Domingo (05) – A partir das 17h

YouTube.com/barbaradias

Da Redação