Prefeito Duílio de Castro anuncia cronograma de vacinação contra Covid até 18 anos

Depois de vários meses de um intenso trabalho de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas chega ao momento mais aguardado pela população. O prefeito Duílio de Castro anunciou nesta sexta-feira, 3 de setembro, o cronograma final de imunização da 1ª dose do público adulto de até 18 anos de idade.

No dia 19 de janeiro deste ano a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação contra a Covid-19 no município. Durante nove meses o trabalho foi contínuo. Sempre que as doses são enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Governo de Minas, a Secretaria Municipal coordenada o fluxo disponibilizando vários pontos de imunização.

“Foi uma estratégia muito bem-sucedida em todos os públicos. Conseguimos aplicar quase 220 mil doses da vacina e este desempenho foi fundamental para diminuir drasticamente os índices negativos da pandemia. Chegamos a ter 133 pacientes internados com a doença e hoje temos somente 14”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Neste sábado, 4, recebem a vacina o público a partir de 21 anos idade. Na quarta-feira, 8, será a vez de quem tem 20 anos, na quinta-feira, 9, a idade será 19 anos e na sexta-feira, 10, a faixa etária de 18 anos. “Agradeço a todos os profissionais da saúde que ajudaram a nossa cidade a chegar nesta situação tão sonhada. Nosso agradecimento também à população que compreendeu as atitudes mais rígidas que tomamos nos momentos mais complicados”, completou Duílio de Castro.

Sete Lagoas está há quase um mês na Onda Verde, a menos restritiva do programa Minas Consciente, graças também às ações planejadas da administração municipal. “Conseguimos dimensionar nossa capacidade de atendimento e isso permite, inclusive, o manejo de leitos, já que nossa estrutura de atendimento está longe daquela situação de sobrecarga”, definiu Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

BALANÇO

Até esta quinta-feira, 2, 153.476 pessoas recebem a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Sete Lagoas, 58.660 pessoas a 2ª dose e 5.814 a dose única do imunizante.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas