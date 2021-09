Empresa Fácil Brasil de Sete Lagoas comemora 30 anos de fundação

O setor empresarial sete-lagoano se regozijou no dia 02 de setembro de 2021, quando a Fácil Brasil comemorou seus 30 anos de fundação junto a centenas de funcionários. Sou testemunha ocular do início dessa nobre e competente empresa do setor de cobrança, que começou seus trabalhos no início da década de 1990. As sócias Rosemary Gonçalves e Rosane Marçal, então recém formadas no curso de Direito da Unifemm, uniram-se e deram início à CobraRR.

O R duplo maiúsculo no nome, apesar de sugerir, não representava as iniciais das proprietárias, como muitos imaginavam. Eram R de raça e outro R de raça. Porque elas começaram do nada, no peito e na raça.

Recentemente a empresa alterou seu nome para Fácil Brasil, trazendo a mensagem que, depois de décadas de muito esforço e dedicação, é Fácil conduzir uma empresa estruturada, com profissionais competentes em vários setores e gestores responsáveis.

A comemoração na quinta-feira aconteceu em um local sagrado, e o anfitrião será o Todo Poderoso Nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele que sempre guiou e deu direção à Fácil Brasil. Registro aqui meu reconhecimento e parabenizo as sócias Rosemary e Rosane, a quem desejo sucesso e mais sucesso.

Missa em Ação de Graças na Catedral Santo Antônio

Por Cibele Pereira