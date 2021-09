PRF iniciou “Operação Independência” nesta sexta-feira (3)

Um trânsito mais seguro é responsabilidade de todos

A Operação da Independência 2021, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais, teve início à 00h01 d esta sexta-feira) (3) e terá término às 23h59 do dia 07 (terça-feira).

As ações desenvolvidas pela PRF na Operação da Independência 2021 serão focadas novamente:

· na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes;

· em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito;

· no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.

A fiscalização e o policiamento serão intensificados, através de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas com cerca de 800 policiais se revezando ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Restrições de tráfego – No feriado de Independência de 2021 não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE).

Assessoria de Imprensa/PRF MG