Empreendedoras seguem com mais dificuldades para se manterem no mercado

Empreendedorismo feminino é tema do próximo encontro do Sebrae Talks-#BoraEmpreender, no dia 6 de setembro

Os negócios comandos por mulheres sofreram mais perdas durante a pandemia. É o que mostra a 11ª edição da pesquisa “Impactos do coronavírus nos pequenos negócios” feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre 26 de maio e1º de junho. O estudo revela que 58% das entrevistadas ainda têm dificuldade de manter seus negócios no mercado.

Para orientar as empreendedoras sobre como potencializar suas vendas e seguir firme no mercado, o Sebrae Minas promove, na próxima segunda-feira (6/9), mais um Sebrae Talks – #BoraEmpreender. Excepcionalmente, neste encontro, o bate-papo vai começar às 15h, com transmissão ao vivo e gratuita pelo Youtube do Sebrae Minas. Mais informações: www.sebraemg.com.br/talks.

Segundo a analista do Sebrae Minas Rachel Dornelas, apesar da quantidade expressiva de mulheres à frente de alguma atividade empreendedora, elas representam 29% dos donos de negócios em Minas Gerais. “A pandemia veio com um grande desafio para essas mulheres, mas elas têm conseguido manter seus negócios abertos, principalmente com a ajuda das vendas pela internet.

A última pesquisa do Sebrae e da FGV constatou que 72% das empreendedoras usavam as redes sociais, aplicativos, WhatsApp e sites para venderem seus produtos ou serviços. Essa tem sido uma excelente ferramenta para driblar a crise provocada pela Covid-19”, explica a analista do Sebrae Minas.

Também participam desse Sebrae Talks a CFO da Fly Flapper e blogger na “Cuide da sua bolsa”, Bárbara Andrade e a diretora e idealizadora da Uiara Intimates, Uiara Freitas. Durante a conversa, elas vão discutir sobre as oportunidades e os desafios do mercado para a mulher e, ainda, vão dar dicas para ajudar e inspirar outras empreendedoras a se adaptarem ao pós-pandemia.

Edição 2021

O Sebrae Talks – #BoraEmpreender é realizado toda primeira segunda-feira de cada mês e tem duração de uma hora. Os próximos temas em debate serão: Black Friday (4/10), vendas de Natal (1/11) e tendências 2022 (6/12).

Sebrae Talks – #BoraEmpreender

Empreendedorismo feminino

Dia 6 de setembro (segunda-feira), às 15h

Informações: https://sebraemg.com.br/talks/

Transmissão ao vivo pelo YouTube do Sebrae Minas –www.youtube.com/sebraeminas

Assessoria de Imprensa /Sebrae