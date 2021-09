Aglomerações no feriadão podem agravar pandemia em Minas; pousadas estão com vagas esgotadas

A chegada de mais um feriado prolongado, em meio ao avanço da variante Delta do coronavírus em Minas, é sinônimo de preocupação devido ao risco de aglomerações ou quebra de protocolos sanitários. Para alguns médicos, mesmo quem se vacinou deve evitar viagens. Já as autoridades públicas defendem um turismo responsável, com rigoroso cumprimento das normas de segurança.

O alerta não pode ser ignorado, pois a previsão é de movimento intenso nos principais destinos turísticos do Estado. Em cidades tradicionalmente procuradas, a maioria dos hotéis e pousadas está com ocupação esgotada. Nas poucas ainda com vagas, o passeio depende de gastos elevados, podendo chegar a R$ 8,9 mil.

Nesses locais a lotação será máxima, pois 13 das 14 regiões está na Onda Verde do Minas Consciente, que permite a utilização completa. Na Serra do Cipó, a 100 km de BH, não há mais vaga nas pousadas procuradas pela reportagem.

“A variante Delta pode infectar a pessoa, levando o vírus para outras que não estão plenamente vacinadas. Então, a gente está nessa ameaça, não é o momento de viajar. Todo cuidado ainda é pouco” – Unaí Tupinambás, infectologista.

Em Capitólio, conhecido pelas belezas naturais, também não há mais opções na maioria dos locais. O cenário é praticamente o mesmo em Tiradentes, onde alguns hoteis estão com a capacidade esgotada há duas semanas. Já em Ouro Preto há pousadas sem quartos disponíveis há um mês. As poucas opções custam de R$ 2.876 a R$ 3.260 pelos quatro dias.

Risco

