Com longa parada, América-MG busca manutenção da parte física e melhora de fundamentos

Coelho só voltará a campo em 11 de setembro, contra o Athletico-PR, no Independência

Com mais nove dias para treinar até a próxima partida da Série A do Brasileiro, o América-MG tem focado na manutenção do preparo físico dos atletas para a sequência da temporada e na melhoria dos fundamentos.

Para aproveitar a primeira semana de intervalo no calendário de jogos, as atividades desta quinta-feira foram iniciadas com uma série de exercícios de fortalecimento físico. Ao mesmo tempo, os goleiros trabalharam à parte com os preparadores.

Ao longo do trabalho, o técnico Vagner Mancini concedeu um treinamento focado em fundamentos específicos com cada setor da equipe, visando o aprimoramento de cada setor.

O zagueiro Anderson avaliou que a parada de quase duas semanas pode ter seus prós e contras. O último compromisso da equipe foi em 29 de agosto, na vitória por 2 a 0 contra o Ceará, em Belo Horizonte.

– Sabemos que vamos ter mais tempo de trabalho com nossa comissão, com o professor Vagner Mancini. Então, acredito que isso pode nos ajudar um pouco para a gente poder trabalhar mais durante a semana e poder botar em prática no próximo jogo.