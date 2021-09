Cruzeiro pode igualar sequência invicta alcançada com Felipão na Série B do ano passado

Há oito jogos sem perder, Raposa tentará manter boa fase diante do Goiás, na Serrinha

Desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro ainda não perdeu. Se mantiver o retrospecto recente no duelo contra o Goiás, na próxima terça-feira (7), em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B, o time celeste igualará a marca alcançada pela equipe comandada por Luiz Felipe Scolari na competição do ano passado.

Na Série B de 2020, o Cruzeiro ficou nove jogos invicto: entre a 15ª e 23ª rodadas (quatro vitórias e cinco empates). A arrancada tirou a equipe da penúltima posição e a levou até o 15º lugar, abrindo sete pontos para a zona de rebaixamento. Das nove partidas, Felipão dirigiu o time em sete, já que chegou depois do início da sequência sem perder (empate por 0 a 0 com o Oeste decretou a demissão de Ney Franco; depois, na igualdade sem gols com o Juventude, a equipe foi comandada pelo interino Célio Lúcio).

Sob o comando de Luxemburgo, o Cruzeiro não é derrotado há seis partidas. São três vitórias e três empates. Mas, no total, já são oito jogos sem perder na Série B. Assim como foi com Felipão, Luxa assumiu a Raposa após dois duelos sem perder (0 a 0 com Vila Nova-GO e 2 a 2 com o Londrina, que culminou com a demissão de Mozart).

O período de invencibilidade do Cruzeiro acontece em um momento semelhante à que ocorreu na Série B de 2020. Neste ano, a fase invicta teve início na 14ª rodada (empate sem gols com o Vila Nova-GO), no dia 24 de julho. A posição em que a equipe se encontrava na tabela antes de começar a sequência positiva é a mesma: 19ª colocação. Agora, o time é o 14º.

A sequência positiva com Felipão foi fundamental para a Raposa escapar do descenso para a Série C e começar a sonhar com o acesso, que acabou não vindo após uma queda de rendimento.

Agora, com Luxa, a esperança da torcida celeste é que o treinador consiga manter o ritmo no returno para, primeiramente, colocar o Cruzeiro entre os dez melhores na classificação e, depois, buscar o G4.

Fonte: Itatiaia