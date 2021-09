Existem provérbios populares não muito conhecidos que mostram a realidade da vida:

“Família é tudo igual, só muda o endereço”. “Quem conhece o fundo da panela é a colher”.

Na edição anterior falei dos verdadeiros amigos que, mesmo à distância, não serão esquecidos, fato que nem sempre ocorre com os parentes que estão próximos da gente.

Tenho observado nas redes sociais uma pergunta (zoando): Você trocaria seu parente por cinco milhões?

Existem respostas claras e imediatas (zoando): Até por cinco Reais, pois, tenho vários (as).

Se fizer uma avaliação consciente e sábia, cujo assunto for confiança e sentimento dentro da própria família, veremos que as coisas não são da maneira que todos pensam.

A fila anda, e alguns nem mais são lembrados mesmo ainda vivos.

Atente para história abaixo:

– Um homem matou seu boi mais gordo, acendeu o fogo na churrasqueira e disse a sua filha: Filha chame nossos entes queridos, amigos e vizinhos para eles vir comer conosco.

Sua filha por conta disso saiu gritando: Pessoal, ajudem-nos a apagar um incêndio na casa do meu pai.

Nesse momento então, algumas pessoas saíram correndo em direção à casa para ajudar, porém muitas outras agiram como se não tivessem ouvido nada.

As pessoas que vieram e chegaram imediatamente a casa, comiam e bebiam até se satisfazerem.

O pai virou para a filha pasmo e disse: Filha, as pessoas que vieram não as conheço e nunca as vi antes. Onde estão os nossos entes queridos, parentes, amigos e vizinhos?

A filha respondeu: São nas adversidades que se conhecem os verdadeiros amigos e aí estão eles. Esses que estão aqui, deixaram suas casas e vieram para nos ajudar a apagar um fogo em nossa casa e não para a festa, pois esses são os que merecem nossa generosidade e hospitalidade.

Moral da história:

Quem não estiver ao seu lado num momento de angústia, não chame de amigo, irmão ou parente. Esse é o que ri de você em tempos difíceis, e não merece estar ao seu lado nas horas boas.

Lembre-se: A fila anda…

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

