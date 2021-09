Recapagem de Pneus Santa Helena passa a integrar a Vipal Rede Autorizada

Reformadora mineira une-se a Recanorte e conta agora com a solidez e o alto padrão de qualidade da Vipal Borrachas

A Vipal Borrachas é reconhecida pela solidez e pela alta qualidade de produtos e serviços que oferece à sua Rede Autorizada. Por isso, sempre que a empresa agrega uma nova reformadora, é motivo tanto de comemoração quanto, igualmente, de fortalecimento desta união, ainda mais quando se trata de uma virada de bandeira. É o que acontece com a Recapagem de Pneus Santa Helena, de Sete Lagoas, Minas Gerais, que acaba de entrar para a Vipal Rede Autorizada após 30 anos sob o guarda-chuva de outra marca. Além disso, a Santa Helena também firmou parceria com a Recanorte Recapagem de Pneus, sediada no Pará, reformadora Vipal há 12 anos.

Entre os diferenciais que a reformadora ofertará a seus clientes a partir de agora está o pacote de produtos e serviços disponibilizado pela Vipal, com a mais completa linha de produtos para reforma do mercado, além de serviços exclusivos e qualificação profissional. A entrada na Rede Vipal e a união com a Recanorte tem como principal objetivo conectar o melhor de cada empresa e aumentar os investimentos necessários para ampliar e melhorar o pacote de serviços oferecido aos seus clientes, que necessitam cada vez mais de soluções para se manterem competitivos num mercado extremamente concorrido.

“Estamos bastante confiantes com este novo momento da Recapagem de Pneus Santa Helena no ano em que completamos 60 anos, tanto em razão da nossa mudança da bandeira para a Vipal quanto pela união de forças com a Recanorte. Já foram iniciadas obras de construção de uma nova planta de reforma de pneus de caminhão e ônibus, que servirá para ampliar nossa capacidade produtiva, assim como já está em andamento também a ampliação e melhoria da planta de reforma de pneus OTR”, comemora Arilton Machado, Diretor da Recapagem Santa Helena.

As empresas adiantam também que já estão em curso outros investimentos na frota de veículos e no treinamento e aprimoramento contínuo das equipes, tanto de produção como comercial. “Com esta união, será possível ampliar a nossa cobertura de mercado, aumentar a gama de serviços prestados e reduzir o tempo de entrega, ou seja, ganhos de eficiência e qualidade para os clientes”, completa Charles Gontijo, diretor da Recanorte.

Aricelso Ampese, Gerente de Mercado da Vipal Borrachas, entende que a decisão da reformadora de trocar a bandeira depois de tantos anos passa pelo pacote de serviços oferecido pela Vipal e pelas perspectivas de negócios a longo prazo. “O exemplo da Recanorte, parceira da Rede Autorizada há mais de uma década, foi fundamental nesta decisão da Santa Helena, pois, na hora de escolher por uma proposta, pesou a força da marca Vipal”, salienta Ampese. Machado concorda com esta afirmação, acrescentando que diferenciais como o Rota Vipal – modelo de execução comercial que une a Vipal e a Rede Autorizada como grandes geradores de negócios –, o atendimento da equipe técnica e, principalmente, a visão da empresa de fomentar o crescimento de seus parceiros, foram essenciais para a tomada de decisão. “Deve-se imaginar que, para promovermos uma troca de um fornecedor de tanto tempo, é porque vimos uma grande vantagem nisso”, observa o diretor da Santa Helena.

Com 60 anos de história, a Santa Helena atua nos mercados de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro e conta com quatro plantas de recapagem localizadas em Sete Lagoas, Montes Claros e Uberlândia, em Minas Gerais, e uma em Ribeirão Preto, em São Paulo. Já a Recanorte, fundada em 2005, é uma das empresas de reforma de pneus que mais cresceram no Brasil neste período e conta com unidades em Parauapebas no Pará e Inhaúma em Minas Gerais, atuando nas praças do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso.

“Esta conquista da Santa Helena nos deixa satisfeitos e orgulhosos, pois isso demonstra o quanto o mercado confia na robustez e na proposta do trabalho desenvolvido pela Vipal, que privilegia a inovação e a qualidade tanto em produtos quanto em serviços e processos, mas sem esquecer da importância do relacionamento, uma vez que oferecemos a nossos parceiros um atendimento e consultoria diferenciados”, declara Guilherme Rizzotto, Diretor Comercial e de Marketing da Vipal Borrachas. “Além disso, uma nova parceria como esta amplia a visibilidade da Vipal Rede Autorizada, uma vez que a Santa Helena, empresa de raízes familiares e com várias décadas de estrada como a Vipal, é também uma líder de mercado”, completa.

Vantagens da Rede Vipal

A Vipal Rede Autorizada, maior rede da América Latina, conta com aproximadamente 300 reformadores, sendo mais de 200 no Brasil. Além de oferecer aos seus clientes todo o pacote de produtos, com bandas de alto desempenho e desenhos exclusivos, como as Bandas ECO, que proporcionam economia de combustível e maior desempenho de quilometragem, a Santa Helena contará agora também com toda uma gama de serviços e soluções. Entre os benefícios está o Smart Seller, CRM exclusivo da Rede Autorizada para a gestão do relacionamento e oportunidades; o Programa de Orientação ao Transportador (Protrans), que disponibiliza uma série de serviços para melhoria do desempenho das frotas; o Vipcustos, software 100% Vipal para gestão de custos e análise dos resultados econômicos e financeiros da reformadora; e a Reforma Qualificada e Garantida (RQG), que abrange as 16 principais marcas de pneus do mercado, oferecendo garantia até a terceira reforma, e que já reformou mais de 6 milhões de pneus.

No quesito capacitação, tanto as empresas quanto seus clientes podem usufruir de treinamentos e qualificação através da Univipal, universidade corporativa da Vipal, um polo difusor de conhecimento sobre a reforma de pneus no Brasil e no exterior, além do Centro Técnico Vipal, reformadora-escola mantida pela empresa em Nova Prata (RS). Ainda, os parceiros de Rede Autorizada contam com o Pneuplus, software exclusivo da Vipal Borrachas para gestão da vida dos pneus desde sua aquisição, permitindo que os clientes da reformadora, frotistas e transportadores conheçam detalhadamente seus custos e possam tomar as melhores decisões de compra.

Sobre a Vipal

Em 48 anos de estrada, a Vipal Borrachas se tornou uma das maiores empresas de reforma de pneus do mundo. É líder no Brasil e na América Latina, com cerca de 300 reformadores autorizados, sendo mais de 200 no Brasil. Tornou-se uma especialista na indústria da borracha, sendo a única empresa com uma linha completa de reforma e reparos para todos os tipos de pneus. Além disso, oferece produtos para indústria, pneus de moto e câmaras de ar e ainda fabrica máquinas para reforma de pneus carga e agro.

Para abastecer este mercado, a Vipal conta com 4 fábricas com capacidade instalada superior a 19 mil toneladas por mês e 3 mil funcionários que usufruem de uma estrutura física de 183 mil m².

Ao longo dos anos, a Vipal tem aliado experiência a conhecimento técnico. Possui uma Universidade Corporativa e um dos mais robustos Centros de Pesquisa e Tecnologia do mundo no segmento, comportando 13 laboratórios. Toda essa estrutura se reflete em produtos de excelência que são referência de qualidade em todo o mundo.

Por Daniel Rodrigues/Coordenador de Atendimento