PM localiza pedras de crack em imóvel em construção em Sete Lagoas

Na tarde dessa quarta-feira (01), policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informações de que um menor de 15 anos, já conhecido no meio policial pela prática de ato infracional de Tráfico de drogas, estaria comercializando drogas no local.

No local informado, um imóvel em construção, os militares depararam com o menor o qual foi encontrado em sua posse a quantia de RS 188, 00 reais em dinheiro, dois aparelhos celulares e uma gillete. No imóvel foi encontrado pelos policiais e pela cadela de faro da ROCCA, 196 pedras de substância semelhante ao Crack e também vasto material para dolagem de drogas.

O menor foi, juntamente com seu responsável legal, e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Sete Lagoas.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar