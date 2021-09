Foragido da Justiça por assassinato de vereador de Funilândia é preso em Igarapé, na Grande BH

Foram seis meses de diligências feitas pela Inteligência da Polícia Militar em parceria com o centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais (Caocrim). Ele foi preso após tentar fugir de uma blitz de trânsito, na tarde desta quarta.

Hamilton Dias de Moura foi morto em julho de 2020. As investigações concluíram que o ex-vereador de Belo Horizonte Ronaldo Batista foi o mandante do crime .

No início de agosto, o juiz sumariante do I Tribunal do Júri, Marcelo Rodrigues Fioravante, decidiu que o ex-parlamentar e outras nove pessoas vão a júri popular.